«80 процентов – идиоты. Я – нет». Андрей Макаревич поделил человечество

Бессменный лидер группы « Машина времени» Андрей Макаревич в последние годы более известен не новыми музыкальными произведениями, а громкими высказываниями, вызывающими крайне неоднозначную реакцию у общественности.

«Вообще 80 процентов населения земли — идиоты. Надо это принять, как данность»

Главный «машинист» не сдает позиций и в 2019 году. На сей раз он напомнил о себе, дав интервью порталу «Лента.ру»

В январе 2019 года стало известно, что Андрей Макаревич вошел в состав общественного совета комитета по культуре Госдумы.

Говоря о своей деятельности в данной структуре, музыкант, в частности, заявил: «Мы можем на какие-то вещи, политические в том числе, смотреть под разным углом. Но, как ни странно, когда говорим о культуре — во мнениях сходимся. Для меня это важно. Будучи врагом всяческих запретов я тем не менее сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения земли — идиоты. Надо это принять как данность».

На уточняющий вопрос корреспондента, Макаревич пояснил, что сам в категорию «идиотов» не входит: «Да, себя я зачислил в эти оставшиеся двадцать».

Любовь к фекалиям

Надо сказать, что и в целом в интервью Андрей Вадимович не снижал градуса откровений. Например, еще раз заявил о том, что страна находится не в лучшем положении, употребив для его обозначения слово на букву «г», которое является синонимом слова «фекалии»: «Я вижу, что сегодня меня читают и ставят лайки гораздо больше людей, чем два года назад. Из чего делаю вывод, что два года назад, к сожалению, я был прав. Благодаря чудовищным ошибкам нашей власти, мы попали в ….., в котором сейчас сидим. И люди это начинают понимать».

Перечислить все резонансные выступления знаменитого «машиниста» за последнюю пятилетку не представляется возможным. Вот лишь некоторые из них.

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«Похмелье будет горьким»

В начале 2014 года Макаревич активно поддержал «Евромайдан». «Я знаю одно: нам всем придётся расплачиваться за свою дурость и нежелание по-настоящему вникать в то, что происходит. Похмелье будет горьким. Не знаю, когда, но будет обязательно, потому что мы все — часть природы, а природа тяготеет к равновесию. Как бы маятник ни отъехал, он пойдёт обратно, обязательно, это вопрос времени», — это самое мягкое из высказываний Макаревича о ситуации с Крымом. Жителям Донбасса Макаревич предложил эмигрировать в Россию.

«У вас отношение европейское, у нас — испорченное кочевниками»

В марте 2015 года Макаревич дал интервью белорусскому изданию «Будзьма беларусамi», где рассказал, чем белорусы отличаются от русских: «Разница есть, конечно. Хотя бы даже в отношении к природе. У вас это отношение европейское, у нас — испорченное кочевниками. Кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах: они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времён татарского ига».

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Недовольство памятником Калашникову

Осенью 2017 года Макаревич резко высказался относительно открытия в Москве памятника знаменитому конструктору оружия Михаилу Калашникову: «Ну хорошо. Памятник Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. (Хотя вот что интересно — войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)»

«Двадцать пятый кадр превращает людей в злобных дебилов»

В марте 2018 года, побывав в США, Макаревич написал в социальной сети: «Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное». Комментарий одного из пользователей: «Поразительно насколько эффективна госпропаганда в современной России, в советское время она вызывала только смех. Видимо шовинизм более близок темной стороне человеческой натуры». Макаревич ответил: «Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

«Даже Геринг учился в воронежском авиаучилище»

В апреле 2018 года Андрей Макаревич пустился в исторические изыскания, написав на своей странице в Facebook: «А давайте пофантазируем: представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив, имея пакт о ненападении и прочие экономическо-технические связи (даже Геринг учился в воронежском авиаучилище, если я ничего не путаю) — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию. Сталин, понятно, под это дело оттяпал бы себе ещё часть восточной Европы и — согласился. У них вообще больше совпадений во взглядах, чем разночтений, даже в еврейском вопросе: Гитлер хочет его окончательного решения, Сталин предлагает оставшихся сослать на Мадагаскар, пусть строят там себе свой Израиль. (Кстати, Израиль, не окружённый арабскими странами, тоже интересная тема.) В общем, договорились бы. И Англия бы капитулировала. Америка поспешила сбросить две свои бомбы на Японию, чтобы напугать Германию и СССР — и свалила: неудобно и дорого воевать через океан, баллистических ракет еще нет. СССР и Германия, впечатлённые бомбами, поспешат подписать мирный договор. Пересмотрен он будет, как только у них появятся такие же. Теперь Земля поделена двумя великими океанами и тремя супердержавами — как это сокращает количество нюансов! Мир стал бы совсем другим: Джон Леннон, родившись, стал бы подпольщиком, а не музыкантом, “Битлз” не возникли, не случилось бы музыкальной революции, рок-нролл остался сугубо местным локальным американским явлением, а его обрывки, как и обрывки джаза, изредка перелетающие через железные стены Германии и СССР, приняли бы уродливый кабацко-опереточный характер. “Flover Pover” — крохотная американская секта, о которой за океаном даже не слышали. Но что меня интересует более всего — ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу глотки перегрызли?»

Этот опус показал, что у Андрея Вадимовича не только богатая фантазия, но и полное отсутствие знаний по истории собственной страны. Фейк о том, что Герман Геринг якобы учился в Советском Союзе опровергнут уже очень давно.

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«Но позвольте, как же он служил в очистке?»

Каждый человек, разумеется, имеет право на собственное мнение. Лидеру «Машины времени» трудно – он несет тяжело бремя жизни интеллектуала в окружении 80 процентов идиотов.

Открытым остается только один вопрос – а действительно ли нужен в совете по культуре человек, смело зачисляющий в идиоты четыре пятых рода человеческого?