Носкевич о двойном убийстве в Столбцах: картина происшествия нам ясна

21 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Следствие по делу о двойном убийстве в школе в Столбцах имеет ясное представление о картине происшествия. Об этом заявил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По этому уголовному делу проведен уже большой объем следственных действий. Практически картина происшествия нам ясна. Для следователей в настоящий момент главная задача выяснить не как это произошло (это уже и так понятно), а почему это произошло. В определенной степени некоторые ответы у нас уже имеются из показаний самого подозреваемого. После трех дней молчания он начал давать показания. Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит, поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия", - сказал Иван Носкевич.

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