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Владелица Wildberries стала второй женщиной-миллиардером в России

21.02.2019 11:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Владелица Wildberries стала второй женщиной-миллиардером в России
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук. © / кадр из youtube

Единственная владелица и соосновательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной — долларовым миллиардером, сообщает Forbes.

Это произошло после того, как интернет-магазин попал на четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой стоимости в 1,2 млрд долларов. Новая оценка стоимости онлайн-ритейлера позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем 1 млрд долларов.

Ранее единственной в России женщиной с состоянием больше миллиарда долларов была Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Forbes пишет, что поскольку компания Wildberries не является публичной, оценка ее стоимости была сделана на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.

Владелица интернет-компании впервые попала в список богатейшихлюдей России год назад, тогда ее состояние оценивалось в 600 млн долларов.

Бакальчук начала свой бизнес вместе с мужем в 2004 году. Изначально они занимались перепродажей женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle, позже в ассортименте Wildberries появились и другие категории товаров - бытовая техника, косметика, детские товары. В 2018 выручка компании оценивалась 1,7 млрд долларов.

 
 
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Ранее единственной в России женщиной с состоянием больше миллиарда долларов была Елена Батурина
 
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