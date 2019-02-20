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Владелица Wildberries стала второй женщиной-миллиардером в России
21.02.2019 11:31 — Разное | Аргументы и факты
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук. © /
Единственная владелица и соосновательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной — долларовым миллиардером,
Это произошло после того, как интернет-магазин попал на четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой стоимости в 1,2 млрд долларов. Новая оценка стоимости онлайн-ритейлера позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем 1 млрд долларов.
Ранее единственной в России женщиной с состоянием больше миллиарда долларов была Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Forbes пишет, что поскольку компания Wildberries не является публичной, оценка ее стоимости была сделана на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.
Владелица интернет-компании впервые попала в список богатейшихлюдей России год назад, тогда ее состояние оценивалось в 600 млн долларов.
Бакальчук начала свой бизнес вместе с мужем в 2004 году. Изначально они занимались перепродажей женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle, позже в ассортименте Wildberries появились и другие категории товаров - бытовая техника, косметика, детские товары. В 2018 выручка компании оценивалась 1,7 млрд долларов.
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Ранее единственной в России женщиной с состоянием больше миллиарда долларов была Елена Батурина
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