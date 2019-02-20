Первенство Брестской области по спортивному скалалазанию завершилось в г. Пинске

Соревнования прошли 14-17 февраля 2019г и собрали 116 участников учреждений образования области. Старт приняли учащиеся от 7 до 18 лет по 6 возрастны группам.



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Традиционно мероприятие проходит на база ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Пинска» (директор Янчук В.И.), где усилиями больших энтузиастов скалолазания и альпинизма Сидорчука Василия Петровича и Сидорчук Оксаны Петровны создан прекрасный скалодром республиканского уровня.



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Ребята соревновались в дисциплинах скалолазания и «боулдеринг» (серия коротких, но очень сложных трасс, максимальное количество которых нужно пройти за определённое количество времени)

И таких трасс было предусмотрено 17 (!) – огромная работа постановщиков дистанций.

Сотрудниками ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» и ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Пинска» провели первенство организованно, динамично и безопасно.

Победителями Первенства в своих возрастных группах стали: Володько Егор, Забаренко Алина, Линкович Ульяна, Супрунюк Никита, Мазько Иван, Буймова Рената, Коховец Даниил, Метелица Альбина, Шпиганович Максим, Рута Дарья.

Тренеры спортсменов: Сидорчук О.П., Сидорчук В.П., Бурак С.С. (г. Пинск), Пригодич С.Н., (Пинский р.н.), Войтюк А.С. (г. Брест)

В общекомандном зачете I место заняла команда г.Пинска, II-III места разделили команды Пинского п-на и скалодрома «Вершина» (г. Брест)