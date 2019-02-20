ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первенство Брестской области по спортивному скалалазанию завершилось в г. Пинске

21.02.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Соревнования прошли 14-17 февраля 2019г и собрали 116 участников учреждений образования области. Старт приняли учащиеся от 7 до 18 лет по 6 возрастны группам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63699.php

Первенство Брестской области по спортивному скалалазанию завершилось в г. Пинске

Традиционно мероприятие проходит на база ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Пинска» (директор Янчук В.И.), где усилиями больших энтузиастов скалолазания и альпинизма Сидорчука Василия Петровича и Сидорчук Оксаны Петровны создан прекрасный скалодром республиканского уровня.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63699.php

Первенство Брестской области по спортивному скалалазанию завершилось в г. Пинске

Ребята соревновались в дисциплинах скалолазания и «боулдеринг» (серия коротких, но очень сложных трасс, максимальное количество которых нужно пройти за определённое количество времени)

И таких трасс было предусмотрено 17 (!) – огромная работа постановщиков дистанций.

Сотрудниками ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» и ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Пинска» провели первенство организованно, динамично и безопасно.

Победителями Первенства в своих возрастных группах стали: Володько Егор, Забаренко Алина, Линкович Ульяна, Супрунюк Никита, Мазько Иван, Буймова Рената, Коховец Даниил, Метелица Альбина, Шпиганович Максим, Рута Дарья.

Тренеры спортсменов: Сидорчук О.П., Сидорчук В.П., Бурак С.С. (г. Пинск), Пригодич С.Н., (Пинский р.н.), Войтюк А.С. (г. Брест)

В общекомандном зачете I место заняла команда г.Пинска, II-III места разделили команды Пинского п-на и скалодрома «Вершина» (г. Брест)

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Соревнования прошли 14-17 февраля 2019г и собрали 116 участников учреждений образования области. Старт приняли учащиеся от 7 до 18 лет по 6 возрастны группам. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Як вучаць дзяцей ганарыцца сваім горадам і яго людзьмі ў смаргонскім дзіцячым садку №14
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика