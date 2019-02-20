Зачем жителям Горок составляют «паспорта здоровья» – Видео

В Горках ввели на каждого жителя «паспорт здоровья», сообщает СТС. Все дело в том, что почти 100% жителей райцентра проходят диспансеризацию каждый год.

Напомним, что Горки присоединились к проекту «Здоровый город». В центральной райбольнице для профилактики заболеваний есть все условия: современные рентген-аппараты, новые УЗИ.





«Здоровый город» – это проект комплексный и долгосрочный. Это и создание зеленых зон, и мест для занятий физкультурой, а еще пропаганда ЗОЖ и улучшение условий труда. Ведь здоровая нация начинается с конкретного человека, подчеркивают в репортаже СТС.



