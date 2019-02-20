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Зачем жителям Горок составляют «паспорта здоровья» – Видео

21.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В Горках ввели на каждого жителя «паспорт здоровья», сообщает СТС. Все дело в том, что почти 100% жителей райцентра проходят диспансеризацию каждый год.

 

 

Напомним, что Горки присоединились к проекту «Здоровый город».  В центральной райбольнице для профилактики заболеваний есть все условия: современные рентген-аппараты, новые УЗИ.

 

Зачем жителям Горок составляют «паспорта здоровья» – Видео
«А есть еще «паспорт здоровья» организации, который был разработан, когда начался проект «Горки – здоровый город». — рассказывает заместитель главного врача Горецкой ЦРБ Наталья Коробкина. — Для каждой организации разработан свой паспорт, в котором указаны вредности на данном предприятии, факторы риска, которые могут там быть, и разработан план мероприятий, которые помогут их избежать».

 

«Здоровый город» – это проект комплексный и долгосрочный. Это и создание зеленых зон, и мест для занятий физкультурой, а еще пропаганда ЗОЖ и улучшение условий труда. Ведь здоровая нация начинается с конкретного человека, подчеркивают в репортаже СТС.

 

Зачем жителям Горок составляют «паспорта здоровья» – Видео
Председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин: «Все это дает отдачу. Люди молодые остаются, потому что город становится молодым, и демография имеет перспективу улучшаться. Смертность на 1000 человек у нас – 2,7. Смертность у нас невысокая».

 
 
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  В Горках ввели на каждого жителя «паспорт здоровья», сообщает СТС. Все дело в том, что почти 100% жителей райцентра проходят диспансеризацию каждый год.    ...
 
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