В горецком филиале «Могилевгипрозем» наградили лучших сотрудников

21 февраля в республике отмечается День работников землеустрои­тельной и картографо-геодезической службы. Традиционно накануне профессионального праздника награждают лучших специалистов данной отрасли.

Как отметила начальник Горецкого филиала РУП «Проектный институт Могилевгипрозем» Елена Зайцева, в их структурном подразделении немало опытных инженеров, которые заслуживают похвалы начальства и признания. В этом году работа пятерых сотрудников филиала отмечена вышестоящим руководством. Это — Галина Зюлькова, Николай Варсак, Екатерина Базылева, Олеся Тишук и Петр Пискунов.





В филиале работают 23 человека — из них два молодых специалиста, три водителя. За структурным подразделением закреплено 6 районов. Помимо нашего обслуживают еще Мстиславский, Дрибинский, Чаусский, Шкловский и Круглянский.

По словам Елены Зайцевой, недавно коллеги из Бобруйского отдела передали часть проектов горецким инженерам. Выходит, взаимовыручка и помощь присутствуют не только внутри коллектива, но и между филиалами.

Команда Горецкого филиала выполняет различные виды землеустроительных работ, инженерно-геодезических изысканий под девизом «Качественно и оперативно». Надежными помощниками в этом для квалифицированных специалистов являются высокоточное спутниковое оборудование, программное обеспечение.

Личный вклад, самоотдача, добросовестность каждого способствуют достойным показателям филиала в целом. Как результат — выполнение планового задания по итогам прошлого года на 107%.

В качестве благодарности за труд и выделило руководство лучших по профессии. Так, ведущий инженер Галина Зюлькова удостоена высшей степени признания — ее фото занесено на Доску почета Государственного комитета по имуществу Респуб­лики Беларусь. Инженеру Николаю Варсаку объявлена Благодарность УП «Проектный институт Белгипрозем». Трое сотрудников поощрены руководством РУП «Проектный институт Могилевгипрозем». Инженер Олеся Тишук отмечена Благодарностью, фотография инженера Екатерины Базылевой теперь будет размещена на Доске почета, а водитель Петр Пискунов удостоен Почетной грамоты.

По словам главного специалиста Алеси Юсуповой, Галина Зюлькова — единственный в коллективе ведущий инженер и к тому же специалист с большой буквы. Опытному сотруднику, который в горецком филиале с 1996 года (до этого еще несколько лет набиралась мастерства по специальности в Минске), поручают самые сложные, важные и «горящие» проекты. Со всеми ими она справляется на отлично. Было время, когда у Галины Федоровны даже была печать «личный знак качества». Полная уверенность в сделанном характеризует ее как ответственного и надежного специалиста.

С благодарностью Галина Зюлькова говорит о руководителях, с которыми она работала. Это Нина Жилинская, Надежда Козловская, Ольга Рябцева. Во всем они помогали и поддерживали. По ее словам, нынешний начальник филиала Елена Зайцева тоже пользуется авторитетом среди коллег.

А вот Николай Варсак в прошлом году отметил 10-летний стаж в профессии. По словам Николая, на выбор ее повлияли друзья, которые уже учились на земфаке в БГСХА. Точные науки у горецкого парня шли хорошо, вот и решил поступать на этот факультет. После окончания вуза и армейской службы устроился в филиал. Всегда по спорным моментам в работе обращался за консультациями к старшим коллегам.

А теперь он уже сам, исходя из своего опыта, помогает вновь прибывшим молодым специалистам. Сегодня своего рода наставничество закреп­лено за «новичком» Иваном Попытаевым, а инженер Екатерина Базылева помогает Дмитрию Хотулеву. К тому же и когда приходят на практику студенты, инженеры филиала подробно знакомят их с производственным процессом.

Как отметила Елена Зайцева, самый главный фактор в результативной работе — это ответственные сотрудники. И руководство всегда, не только в профессиональные праздники, помнит об этом, хвалит по заслугам коллег, ставит их в пример новичкам. В итоге в коллективе создается хорошая атмосфера. Сотрудники идут на работу с радостью, выкладываются на все сто процентов, выполняют запланированный объем и, конечно, остаются верными выбранной профессии.

Валерия Дроздовская