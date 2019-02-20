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В Peugeot «подзарядили» седан 508. Размен первой «сотни» у него займет 4,3 секунды

21.02.2019 12:45 — Разное | Tut.by  
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В преддверии Женевского автошоу производители наперебой дразнят публику тизерами своих будущих новинок, но порой рассекречивают их целиком. Так поступили и в Peugeot — французы сегодня поделились информацией о седане 508 Sport Engineered, премьера которого пройдет в Женеве.


Правда, пока это всего лишь шоу-кар, который, со слов разработчиков, предваряет новую линейку «подзаряженных» и электрифицированных моделей Peugeot. Инженеры отделения Peugeot Sport объединили потенциал трех двигателей — бензинового PureTech 1.6 мощностью 200 лошадиных сил, 110-сильного электродвигателя на передней и 200-сильного на задней оси.


Максимальный крутящий момент гибридной установки достигает 500 Нм, а разгон до 100 км/ч по паспорту занимает у 508 Sport Engineered 4,3 секунды. Максимальная скорость — 250 км/ч.


Благодаря батарее емкостью 11,8 кВтч «гибридный» седан Peugeot способен преодолеть на электротяге до 50 км (по циклу WLTP). Из прочих особенностей концепта — уменьшенная высота кузова, увеличенная колея (на 24 мм спереди и 12 мм сзади), усиленные тормоза и 20-дюймовые алюминиевые колесные диски с шинами Michelin Pilot Sport 4S размерности 245/35.


По сравнению с исходным 508 концепт отличается улучшенной аэродинамикой — разработчики уделили внимание мелочам, среди которых, например, изготовленные с помощью 3D-печати заостренные пластинки в радиаторной решетке, направляющих потоки воздуха непосредственно на радиатор. В отделке интерьера широко используются кожа, алькантара и карбоновые вставки.


Сроки запуска «спортивного» 508 в серию французская компания не уточняет.

 
 
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В преддверии Женевского автошоу производители наперебой дразнят публику тизерами своих будущих новинок, но порой рассекречивают их целиком. Так поступили и в Peugeot...
 
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