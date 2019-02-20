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Супермодель подрабатывает в сельском хозяйстве. Хайди Клум подоила корову

21.02.2019 12:48 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум приобрела опыт доения коровы. Об этом стало известно на страничке Хайди в Instagram.  

45-летняя ведущая шоу «Топ-модель по-немецки» опубликовала видео, на котором она с интересом доит корову. Вероятно, именно этому предстоит научиться следующим участницам шоу.  

Супермодель подрабатывает в сельском хозяйстве. Хайди Клум подоила корову
Фото: instagram.com/heidiklum  

Белорус сломал стереотип о том, что доить коров – сугубо женская работа. 

Мужчина потратил на эту работу более 40 лет – подробности здесь.  
 
 
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Новости Германии. Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум приобрела опыт доения коровы. Об этом стало известно на страничке Хайди в Instagram.   45-летняя ведущая шоу...
 
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