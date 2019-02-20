Супермодель подрабатывает в сельском хозяйстве. Хайди Клум подоила корову

Новости Германии. Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум приобрела опыт доения коровы. Об этом стало известно на страничке Хайди в Instagram.

45-летняя ведущая шоу «Топ-модель по-немецки» опубликовала видео, на котором она с интересом доит корову. Вероятно, именно этому предстоит научиться следующим участницам шоу.



Фото: instagram.com/heidiklum

Белорус сломал стереотип о том, что доить коров – сугубо женская работа.