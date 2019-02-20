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Супермодель подрабатывает в сельском хозяйстве. Хайди Клум подоила корову
Новости Германии. Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум приобрела опыт доения коровы. Об этом стало известно на страничке Хайди в Instagram.
45-летняя ведущая шоу «Топ-модель по-немецки»
Белорус сломал стереотип о том, что доить коров – сугубо женская работа.
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Новости Германии. Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум приобрела опыт доения коровы. Об этом стало известно на страничке Хайди в Instagram. 45-летняя ведущая шоу...
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