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Какие юбки носить весной 2019 года, чтобы быть самой модной

21.02.2019 12:02 — Разное | СТВ  
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Весна не за горами, а это значит, что наступило время выбрать в своем гардеробе самые актуальные вещи сезона.

Мы расскажем, какие юбки будут модными весной 2019 года и на что обратить внимание во время шопинга.

Плиссе

Какие юбки носить весной 2019 года, чтобы быть самой модной
Фото: net-a-porter.com

Один из самых актуальных трендов предстоящей весны. Можете отдать свое предпочтение как длине макси, так и миди. Также можно поэкспериментировать с тканью, из которой сделана юбка. Сейчас в тренде  – кожа.   

Асимметрия  

Какие юбки носить весной 2019 года, чтобы быть самой модной
Фото: net-a-porter.com

Юбка такого кроя точно не останется незамеченной. Благодаря асимметрии можно преобразить фигуру – вариаций асимметрии бессчетное множество. Можно подобрать юбку в актуальном в нынешнем сезоне оттенке – это светло-бежевый, молочный, коричневый и желтый.   

Трапеция     

Какие юбки носить весной 2019 года, чтобы быть самой модной
Фото: net-a-porter.com

Юбка-трапеция приобрела свою популярность в 60-е годы прошлого века. Вещь такого кроя может быть разной длины: мини и макси, однако для офиса или прогулки можно выбрать длину до колена или немного ниже. Такой силуэт будет универсальным.   

На пуговицах    

Какие юбки носить весной 2019 года, чтобы быть самой модной
Фото: net-a-porter.com

Такой вариант юбки пришел к нас прямиком из 70-х. Наиболее популярная модель – с рядом пуговиц спереди или сбоку на всю длину изделия. Также популярны юбки на пуговицах с запахом, юбка на пуговицах из денима. Длина юбки – также на ваш выбор.

«Уходим от искусственных ногтей, ресниц». Стилист о модных тенденциях 2019 года (читать далее).  
 
 
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Весна не за горами, а это значит, что наступило время выбрать в своем гардеробе самые актуальные вещи сезона. Мы расскажем, какие юбки будут модными весной 2019 года и...
 
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