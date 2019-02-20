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В Гродно 24-летний парень ограбил и изнасиловал женщину
Новости Беларуси. В ночь с 19 на 20 февраля в Гродно был задержан молодой человек, который ограбил и изнасиловал женщину.
Как
24-летний гражданин вырвал у потерпевшей сумочку и попытался скрыться, но женщина побежала за ним. Примерно через сто метров парень повалил свою преследовательницу, которая на несколько десятков лет старше него, и изнасиловал её, после чего убежал.
Потерпевшая обратилась в милицию. Подозреваемый был задержан через десять минут неподалёку от городского парка.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Изнасилование».
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Новости Беларуси. В ночь с 19 на 20 февраля в Гродно был задержан молодой человек, который ограбил и изнасиловал женщину. Как сообщает УВД Гродненского...
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