|
В Оршанском районе женщина попала под колёса микроавтобуса
Новости Беларуси. 20 февраля около восьми вечера в деревне Хлусово Оршанского района произошёл наезд на женщину.
Как
Женщина получила телесные повреждения, она была доставлена в реанимацию.
Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 721-44-44 либо 102.
На неделе в Лунинце была травмирована школьница.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 февраля около восьми вечера в деревне Хлусово Оршанского района произошёл наезд на женщину. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)