В Оршанском районе женщина попала под колёса микроавтобуса

Новости Беларуси. 20 февраля около восьми вечера в деревне Хлусово Оршанского района произошёл наезд на женщину.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель на Mercedes-Benz Sprinter двигался по трассе М-8 в сторону Орши. На 155 км микроавтобус наехал на пешехода. Гражданка шла в попутном направлении и не была обозначена фликером.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Женщина получила телесные повреждения, она была доставлена в реанимацию.

Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 721-44-44 либо 102.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

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