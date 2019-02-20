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В Оршанском районе женщина попала под колёса микроавтобуса

21.02.2019 11:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 20 февраля около восьми вечера в деревне Хлусово Оршанского района произошёл наезд на женщину.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель на Mercedes-Benz Sprinter двигался по трассе М-8 в сторону Орши. На 155 км микроавтобус наехал на пешехода. Гражданка шла в попутном направлении и не была обозначена фликером.  

В Оршанском районе женщина попала под колёса микроавтобуса
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Женщина получила телесные повреждения, она была доставлена в реанимацию.  

Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 721-44-44 либо 102.  

В Оршанском районе женщина попала под колёса микроавтобуса
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

На неделе в Лунинце была травмирована школьница.  

Девочку сбила машина – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 20 февраля около восьми вечера в деревне Хлусово Оршанского района произошёл наезд на женщину.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома,...
 
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