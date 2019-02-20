Президент готовится к совещанию с силовым блоком страны



фото: president.gov.by

Формально совещание будет посвящено итогам прошлого года, однако Лукашенко потребовал сосредоточиться «не на докладах о наших великих достижениях», а на предстоящих задачах.

Глава государства поручил Генпрокуратуре подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны. «При этом я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми нам предстоит работать", - подчеркнул Лукашенко.

"Итоги - два слова, - предупредил президент. - И проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решение коллегиально. А не так, как в милиции там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет… Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. В том числе по итогам, начиная от армии и заканчивая Следственным комитетом".

Непосредственно Александра Конюка Лукашенко попросил кратко доложить о вопросах, которые касаются главы государства и требуют согласования.