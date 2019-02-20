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Президент готовится к совещанию с силовым блоком страны

21.02.2019 12:21 — Разное | Ежедневник  
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Президент готовится к совещанию с силовым блоком страны

фото: president.gov.by

Формально совещание будет посвящено итогам прошлого года, однако Лукашенко потребовал сосредоточиться «не на докладах о наших великих достижениях», а на предстоящих задачах.

Глава государства поручил Генпрокуратуре подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны. «При этом я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми нам предстоит работать", - подчеркнул Лукашенко. 

"Итоги - два слова, - предупредил президент. - И проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решение коллегиально. А не так, как в милиции там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет… Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. В том числе по итогам, начиная от армии и заканчивая Следственным комитетом". 

Непосредственно Александра Конюка Лукашенко попросил кратко доложить о вопросах, которые касаются главы государства и требуют согласования. 

 
 
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Формально совещание будет посвящено итогам прошлого года, однако Лукашенко потребовал сосредоточиться «не на докладах о наших великих достижениях», а на...
 
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