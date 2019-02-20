В Бобруйске Renault выехал на встречку и врезался в фуру

Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Бобруйске. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Авария произошла 20 февраля, в 19.10. По предварительной информации, 26-летний минчанин двигался на Renault Dokker по улице Минское шоссе, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой DAF.





В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.