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В Бобруйске Renault выехал на встречку и врезался в фуру
Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Бобруйске. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 20 февраля, в 19.10. По предварительной информации, 26-летний минчанин двигался на Renault Dokker по улице Минское шоссе, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой DAF.
В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.
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Авария произошла 20 февраля, в 19.10, на улице Минское шоссе.
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