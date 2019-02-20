Эксперт: Завтра в Беларуси могут объявить о досрочных президентских выборах

глава ЦИК Ермошина, архивное фото

22 февраля в Минске могут объявить досрочные выборы президента Беларуси, считает аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

По мнению Тышкевича, вторая возможная дата - середина апреля 2019 года (во время послания Лукашенко к "народу и парламенту" - прим. БП)

"Если в апреле, тогда надо будет следить за риторикой. А так же учитывать развитие отношений с соседями (из ЕС), США (прогресс в возврате послов) и Китаем (панда-бонды либо приход знакового инветора). Если условия выполнены - Лукашенко обеспечил себе запас прочности на президентские выборы.



