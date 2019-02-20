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Эксперт: Завтра в Беларуси могут объявить о досрочных президентских выборах
Это будет означать, что Лукашенко торопится.
глава ЦИК Ермошина, архивное фото
22 февраля в Минске могут объявить досрочные выборы президента Беларуси, считает аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.
"Если событие произойдет 22 февраля, это будет означать, что Минск торопится, и это же будет означать готовность пойти на подвижки либо в изменении избирательного кодекса Беларуси, либо в правоприменительной практике. Беларуси крайне важна позитивная реакция ЕС и США. Это же означает наличие хороших сигналов от основных партнёров, и, возможно, определённых гарантий готовности пойти на улучшение отношений", — пишет Тышкевич на своей странице в Фейсбуке.
Напомним,
По мнению Тышкевича, вторая возможная дата - середина апреля 2019 года (во время послания Лукашенко к "народу и парламенту" - прим. БП)
"Если в апреле, тогда надо будет следить за риторикой. А так же учитывать развитие отношений с соседями (из ЕС), США (прогресс в возврате послов) и Китаем (панда-бонды либо приход знакового инветора). Если условия выполнены - Лукашенко обеспечил себе запас прочности на президентские выборы.
Если позитивных сигналов в апреле нет - это означает начало зоны большой турбулентности и досрочные выборы означают попытку проскочить на фоне усиливающейся активности РФ.
Одним словом, будет интересно", - отмечает эксперт.
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Это будет означать, что Лукашенко торопится.
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