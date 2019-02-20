Синоптики разочаровали: в марте обещают снег с морозом









А если верить народным приметам, каким было 1 февраля (а оно было достаточно теплым), таким будет и весь месяц. Видимый факт: на реках уже тает лед. А это значит, что весна наступает на пятки зиме.





На риторический вопрос «Быть или не быть еще зиме?» бурый медведь Тристан знает точный ответ. Он вышел из спячки еще в начале февраля. Одно из радостных толкований – скорый приход весны.





Но метеорологи советуют в предсказывании погоды на приметы не полагаться.





СТВ Марина Грицкевич, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды. "О раннем приходе весны говорить еще рано. Март – это в основном неустойчивый месяц. Ожидается и понижение температуры до минус 13-14ºС, и осадки будут выпадать в основном в виде снега", - рассказалаМарина Грицкевич, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды.







