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Синоптики разочаровали: в марте обещают снег с морозом
Февраль нынче совсем не лютый: начался он с оттепели и моросящего дождя, а сейчас и вовсю светит яркое солнце.
А если верить народным приметам, каким было 1 февраля (а оно было достаточно теплым), таким будет и весь месяц. Видимый факт: на реках уже тает лед. А это значит, что весна наступает на пятки зиме.
На риторический вопрос «Быть или не быть еще зиме?» бурый медведь Тристан знает точный ответ. Он вышел из спячки еще в начале февраля. Одно из радостных толкований – скорый приход весны.
Но метеорологи советуют в предсказывании погоды на приметы не полагаться.
"О раннем приходе весны говорить еще рано. Март – это в основном неустойчивый месяц. Ожидается и понижение температуры до минус 13-14ºС, и осадки будут выпадать в основном в виде снега", - рассказала
Напомним, 19 февраля в Беларуси был установлен температурный рекорд. Например, в Бресте воздух прогрелся до +12,5ºС.
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Февраль нынче совсем не лютый: начался он с оттепели и моросящего дождя, а сейчас и вовсю светит яркое солнце.
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