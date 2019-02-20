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Не поверите! Пассажирский самолет превысил скорость звука. Случайно

21.02.2019 11:45 — Разное | Партизан  
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Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, летевший рейсом Лос-Анджелес - Лондон, превысил скорость звука, попав в сильный воздушный поток, сообщает газета The Washington Post.


фото носит иллюстративный характер

Boeing-787-9 Dreamliner, пролетая над Канзасом на высоте около 11 км, оказался в высотном струйном течении - области сильного ветра в верхнем слое тропосферы.

Благодаря этому самолет развил скорость в 800 миль в час (1285 км/ч). Между тем скорость звука на этой высоте составляет 1062 км/ч. Обычная же скорость такого авиалайнера составляет 561 милю в час (902 км/ч).

Пилот Питер Джеймс, выполнявший этой рейс, написал в твиттере, что за свою 25-летнюю карьеру ни разу с таким не сталкивался: "Почти 800 миль в час, никогда не видел такого попутного ветра в своей жизни! (попутный ветер - 200 миль в час)".

Благодаря неожиданному ускорению, самолет прибыл в Лондон на 48 минут раньше, отмечает The Washington Post.


 
 
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Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, летевший рейсом Лос-Анджелес - Лондон, превысил скорость звука, попав в сильный воздушный поток, сообщает газета The Washington...
 
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