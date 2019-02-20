После трехдневного общения с Путиным Лукашенко решил встретиться с силовиками









21 февраля, принимая с докладом Генерального прокурора Александра Конюка, Лукашенко поручил ему подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны.





Ожидается, что на предстоящем совещании будут подведены итоги работы в 2018 году, а также ряд вопросов, которые требуют внимания на уровне главы государства.





"Как и в прошлом году, я поручил главе Администрации. Надо и вам подключиться будет, и Совету безопасности, - подготовить совещание по итогам прошлого года всего силового блока. При этом я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми нам предстоит работать", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.





"Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. В том числе по итогам, начиная от армии и заканчивая Следственным комитетом", - уточнил Лукашенко.





Напомним, на минувшей неделе Лукашенко провел в Сочи три дня, один из которых был полностью посвящен переговорам с Путиным, в два других, как сообщали в Кремле, "президенты также общались".





Однако об итогах переговоров, по традиции последнего времени, практически ничего неизвестно, помимо того, что Лукашенко заявил, что "налоговый маневр за три дня даже не вспомнили", а Путин сообщил, что обсуждали вопросы "союзной интеграции"