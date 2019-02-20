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Опубликован перечень очередности работ по ремонту и благоустройству Слуцка

21.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Опубликован перечень очередности работ по ремонту и благоустройству Слуцка

«Слуцкий край» опубликовал перечень очередности работ по ремонту и благоустройству города.

В него входит капремонт жилфонда, водоснабжения, кровли, ремонт тротуаров и улиц.

Опубликован перечень очередности работ по ремонту и благоустройству Слуцка

Опубликован перечень очередности работ по ремонту и благоустройству Слуцка


Slutsk-Gorod.by

 
 
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«Слуцкий край» опубликовал перечень очередности работ по ремонту и благоустройству города. В него входит капремонт жилфонда, водоснабжения, кровли, ремонт...
 
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