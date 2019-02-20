В Могилевской области появится крупный комплекс с автоматизированными теплицами

При финансовой поддержке Всемирного банка в Могилевской области построят крупный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Об этом Радио Могилев сообщил директор Могилевского лесхоза Виктор Стрельцов.

Комплекс появится на базе питомника Могилевского лесхоза в деревне Красница 2. Здесь возведут автоматизированные теплицы. На первом этапе их будет пять, затем построят еще две. Площадь автоматизированных теплиц составит 0,75 Га, а поля доращивания займут 2,5 Га. Всего застройка займет 6 Га.

На территории комплекса построят водозаборную скважину, которая необходима для полива. Будет даже собственная метеостанция. Для обслуживания комплекса планируют дополнительно создать восемь новых рабочих мест.

На новой производственной площадке будут выращивать ели, сосны и дубы. Посадочный материал с закрытой корневой системой уже давно снискал заслуженное признание специалистов. У молодых деревьев при высадке на постоянное место произрастания высокая приживаемость.

Объема продукции, которую будет производить новый комплекс, хватит чтобы полностью обеспечить все лесхозы Могилевской области. А часть посадочного материала предложат другим регионам Беларуси. В планах приступить к строительству комплекса уже в этом году, а завершить его к 2020-му году. На реализацию проекта будут направлены средства Всемирного банка в размере €3 млн.