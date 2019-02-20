Погода вносит свои коррективы. ГАИ призывает проявлять максимум внимания и осторожности на дорогах

За прошедшие сутки в республике произошло 324 ДТП с материальным ущербом. Совершено 9 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, никто не погиб.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержан 31 водитель. За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 373 водителя. Выявлен 121 факт управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечен 1051 пешеход, из них 282 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 105 пешеходов находились в состоянии опьянения.

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается потепление, а вместе с ним дождь, мокрый снег, туман и, как следствие, ухудшение дорожных условий.

Во избежание тяжких ДТП Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с призывом проявлять максимум внимания и осторожности на дорогах.

В таких погодных условиях значительно ухудшается видимость и в несколько раз возрастает тормозной путь. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, а также наездов на пешеходов и велосипедистов.

В условиях ограниченной видимости или при попадании в полосу тумана необходимо плавно снижать скорость, включить ближний свет фар и противотуманные фары. Не забывайте проверять исправность фар, габаритных огней и стоп-сигналов, а также почаще их протирать.

В условиях изменения погодных выбирать скорость движения, дистанцию и боковой интервал необходимо с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге, обязательно пристегиваться ремнями безопасности, избегать резких маневров, ускорений и торможений.

Пешеходы обязаны переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители их заметили и пропускают. Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинайте переход, пока все автомобили не остановятся.

В случае вынужденного движения по краю проезжей части обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами (лучше, если это будут повязки на обоих рукавах или жилет). Важно, чтобы световозвращатели не были закрыты складками одежды, сумкой или зонтом. При этом использование фликеров не дает права нарушать ПДД и безосновательно выходить на проезжую часть!