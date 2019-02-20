Впервые в Дзержинском районе, как и по всей Беларуси, пройдет акция «Единый день безопасности»

Акция продлится с 20 февраля по 1 марта. В эти дни состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи.

В период проведения акции состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей.

Запланированы проверки системы оповещения в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. Различные учреждения отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий.

В рамках «Единого дня безопасности» будут организованы квесты «Формула безопасности», интеллектуальные игры, обучающие площадки «Пять шагов спасения». В структурных подразделениях различных ведомств пройдут дни открытых дверей.

Помимо органов государственного управления (Генпрокуратура, МЧС, МВД, Минэнерго, Минздрав, Минобразования, Минтруда и соцзащиты, Минжилкомхоз, Минкультуры) и местных органов власти, участие в акции примут различные организации и общественные объединения: Белорусское общество Красного креста, РГОО «ОСВОД», РОО «Белая Русь» и ОО «БРСМ».

Задачи «Единого дня безопасности» – формирование совместными усилиями в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением. Предполагается, что «Единый день безопасности» будет проходить в стране дважды в год: в феврале и сентябре.





