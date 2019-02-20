Набиуллина против ФСБ: Центробанк решился на конфликт с Сечиным



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

ЦБ РФ отверг реформу рынка бензина, которуюпредложил в конце прошлого года, обвинив топливных трейдеров в искусственном создании ажиотажа и недобросовестном извлечении прибыли за счет «Роснефти».В середине ноября компания на два дня полностью прекратила продажи бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, где от ее поставок зависит 40% рынка. В результате биржевые цены на бензин взлетели на 3%, а трейдеры, снабжающие независимые АЗС, остались без бензина и дизеля.Вернувшись на биржу после демарша, компания потребовала закрыть доступ к торгам для ряда трейдеров и ограничить спекулятивные сделки. Руководство биржи поспешило взять «под козырек», Минэнерго хранило молчание, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС), проигнорировав отсутствие «Роснефти» на торгах, в начале года объявила о возбуждении дел против «недобросовестных» трейдеров.Но на пути реформы встал центробанк, отвергнувший все ключевые требования «Роснефти», сообщилиисточники на рынке и подтвердила пресс-служба регулятора.ЦБ отказался вводить лицензирование биржевых трейдеров, как того требовала «Роснефть», сославшись на то, что «дополнительное регулирование может оказаться губительным» для рынка.Он также отверг идею «Роснефти» обязать участников рынка вносить 100-процентное денежное обеспечения под все сделки, которое исключило бы возможность играть на падение цен, занимая короткие позиции, или покупать топливо для перепродажи.Наконец, ЦБ заступился за трейдера «Квант», которого биржа бессрочно лишила доступа к торгам, обвинив компанию в воспрепятствовании проведения выездной проверки на основании того, что представители биржи, не предупредившие о визите, не смогли пройти в офис трейдера через пост охраны. Служба ЦБ по защите прав потребителей рассматривает правомерность поведения биржи, сообщил ее представитель.В настоящий момент Банк России остается единственной силой, сдерживающей ужесточение правил торговли топливом, говорят источники Reuters.Он же стал единственной госструктурой, предъявившей аргументы в защиту- основателя фонда Baring Vostok, задержанного ФСБ и отправленного на два месяца в СИЗО в связи конфликтом вокруг банка «Восточный», где 32% акций принадлежат- члену общественного совета при ФСБ и директору направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив.Как сообщает, ЦБ подтвердил версию Калви о том, что Аветисян выводил активы из банка «Юниаструм», который был позже присоединен к Восточному. Baring оспорил эти сделки в лондонском арбитраже. Именно это, как заявил Калви на суде, стало причиной давления на него с привлечением силовиков.