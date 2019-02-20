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Эксперт: Завтра в Беларуси могут объявить о досрочных президентских выборах

21.02.2019 13:19 — Разное | UDF  
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Лидия Ермошина
Это будет означать, что Лукашенко торопится.

22 февраля в Минске могут объявить досрочные выборы президента Беларуси, считает аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

"Если событие произойдет 22 февраля, это будет означать, что Минск торопится, и это же будет означать готовность пойти на подвижки либо в изменении избирательного кодекса Беларуси, либо в правоприменительной практике. Беларуси крайне важна позитивная реакция ЕС и США. Это же означает наличие хороших сигналов от основных партнёров, и, возможно, определённых гарантий готовности пойти на улучшение отношений", — пишет Тышкевич на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, на днях глава ЦИК Лидия Ермошина анонсировала, что в пятницу проведет видео-брифинг, во время которого объявит о подготовке к выборам.

По мнению Тышкевича, вторая возможная дата - середина апреля 2019 года (во время послания Лукашенко к "народу и парламенту" - прим. БП)

"Если в апреле, тогда надо будет следить за риторикой. А так же учитывать развитие отношений с соседями (из ЕС), США (прогресс в возврате послов) и Китаем (панда-бонды либо приход знакового инветора). Если условия выполнены - Лукашенко обеспечил себе запас прочности на президентские выборы.

Если позитивных сигналов в апреле нет - это означает начало зоны большой турбулентности и досрочные выборы означают попытку проскочить на фоне усиливающейся активности РФ. Одним словом, будет интересно", - отмечает эксперт.

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что если Беларусь не начнет реформы, ее может ждать война и аннексия.

 
Теги: Минск
 
 
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