Эксперт: Завтра в Беларуси могут объявить о досрочных президентских выборах



Лидия Ермошина

22 февраля в Минске могут объявить досрочные выборы президента Беларуси, считает аналитик Украинского института будущегопишет Тышкевич на своей странице в Фейсбуке.Напомним, на днях глава ЦИКанонсировала, что в пятницу проведет видео-брифинг, во время которого объявит о подготовке к выборам.По мнению Тышкевича, вторая возможная дата - середина апреля 2019 года (во время послания Лукашенко к "народу и парламенту" - прим. БП)- отмечает эксперт.Ранее экс-генсек НАТОзаявлял, что если Беларусь не начнет реформы, ее