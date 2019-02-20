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В Барановичах военнослужащий покончил жизнь самоубийством

21.02.2019 13:14 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Трагедия произошла вечером 19 февраля в одном из частных дворов города Барановичи.

Тело 38-летнего мужчины, который служил в одной из воинских частей города, обнаружили в сарае во дворе его дома. Причины, по которым мужчина решил свести счеты с жизнью, неизвестны.

По данному факту проводится проверка.

 
 
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Трагедия произошла вечером 19 февраля в одном из частных дворов города Барановичи.
 
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