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В Барановичах военнослужащий покончил жизнь самоубийством
Иллюстративное фото
Тело 38-летнего мужчины, который служил в одной из воинских частей города, обнаружили в сарае во дворе его дома. Причины, по которым мужчина решил свести счеты с жизнью, неизвестны.
По данному факту проводится проверка.
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Трагедия произошла вечером 19 февраля в одном из частных дворов города Барановичи.
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