В центре Гродно ночью парень ограбил и изнасиловал женщину



Фото с сайта УВД Гродненского облисполкома

БЕЛТА

проинформировали в УВД. В милиции отметили, что женщина намного старше парня - на несколько десятков лет.Как только подозреваемый скрылся, женщина сообщила о случившемся в милицию. Дежурная часть Ленинского РОВД Гродно скоординировала все находящиеся в центре наряды милиции, отследила возможные направления передвижения злоумышленника. Молодого человека в течение 10 минут после сообщения задержали с применением служебной собаки сотрудники департамента охраны. Сейчас в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по статьям "Грабеж" и "Изнасилование".