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В центре Гродно ночью парень ограбил и изнасиловал женщину

21.02.2019 13:13 — Разное | UDF  
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Фото с сайта УВД Гродненского облисполкома
В Гродно 23-летний молодой человек в сквере ограбил и изнасиловал женщину, которая на несколько десятков лет старше его. Злоумышленника оперативно задержали, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"В ночь с 19 на 20 февраля женщина около 0.30 возвращалась домой с работы. Шла через сквер за остановкой транспорта "Центр занятости". В этот момент к гражданке подбежал нетрезвый парень, вырвал у нее сумочку и стал убегать. Женщина не испугалась, попыталась догнать злоумышленника. Однако тот спустя 100 м остановился и повалил бежавшую за ним женщину на землю, изнасиловал ее", - проинформировали в УВД. В милиции отметили, что женщина намного старше парня - на несколько десятков лет.

Как только подозреваемый скрылся, женщина сообщила о случившемся в милицию. Дежурная часть Ленинского РОВД Гродно скоординировала все находящиеся в центре наряды милиции, отследила возможные направления передвижения злоумышленника. Молодого человека в течение 10 минут после сообщения задержали с применением служебной собаки сотрудники департамента охраны. Сейчас в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по статьям "Грабеж" и "Изнасилование".

 
Теги: Гродно
 
 
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