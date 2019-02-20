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Силой мысли. Последние достижения отечественных ученых

21.02.2019 13:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Силой мысли. Последние достижения отечественных ученых
shutterstock.com

Электротранспорт

В Беларуси делают свой электромобиль. В идеале машина должна целиком состоять из белорусских комплектующих. Сложность в том, чтобы создать надежный и недорогой накопитель электроэнергии.

На выставке научно-технических достижений, посвященной Дню белорусской науки (отмечался 27 января), научно-практический центр по материаловедению Национальной академии наук (НАН) Беларуси представил опытный образец суперконденсатора на основе графенсодержащего материала (графен - это модификация углерода).

Суперконденсаторы способны очень быстро заряжаться, кроме того, они занимают меньше места, чем обычные конденсаторы. Как рассказали «АиФ» в Академии наук, это разработка мирового уровня, она не имеет иностранных аналогов.

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Также на выставке представили сам графенсодержащий материал, который применяется в производстве не только накопителей энергии, но и конструкционных элементов, смазки, сорбентов, сенсоров и др.

Силой мысли. Последние достижения отечественных ученых Сколько стоит зарядить электромобиль в Беларуси?

Ряд разработок для электротранспорта презентовал и Объединенный институт машиностроения. Например, компоненты электрических силовых установок: инвертор электропривода - для управления тяговым электродвигателем; блок батареи - для снабжения электрической энергией тягового электропривода и других бортовых систем электромобиля; зарядное устройство - для заряда тяговой аккумуляторной батареи легковых автомобилей и малых технологических машин.

Электромобилями все не ограничивается. ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» НАН представил линейку персональных электрических транспортных средств: электровелосипед с передним приводом, электроскутер, а также электрофэтбайк. Фэтбайки - это горные велосипеды на толстых покрышках. На них, в отличие от классических велосипедов, удобнее передвигаться по рыхлым поверхностям: снегу, песку и т.д.

Жилье

Разработка Института химии новых материалов НАН Беларуси «умные окна» поможет сэкономить на жилищно-коммунальных услугах. Пассивная система для энергоэффективных окон уменьшает проникновение солнечного теплового излучения. Помещение нагревается меньше, в результате расходы на кондиционирование снижаются.

Здоровье

Ученые Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси создали генератор воздушной плазменной струи для стерилизации и ускорения заживления ран. Аппарат стимулирует биологические процессы в живых тканях, заживляет раны, стерилизует термочувствительные поверхности, включая кожу и слизистые оболочки.

Силой мысли. Последние достижения отечественных ученых Вакцину для лечения рака легких будут производить в Беларуси

А работа авторского коллектива Института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси и государственного предприятия «Академфарм» вошла в топ-10 результатов деятельности ученых Академии наук за 2018 год в области фундаментальных и прикладных исследований. Коллектив признали победителем конкурса за установление механизма летального действия света видимой области спектра на патогенные микроорганизмы, суть которого заключается в эффекте многоударности и накоплении определенного числа фотоповреждений жизненно важных молекул-мишеней для разработки новых фототерапевтических технологий эффективной инактивации.

Патогенные микроорганизмы все лучше сопротивляются медицинским препаратам. Поэтому, когда человек или животное заболевают, лечить их все труднее.

- В настоящее время летальность от антибиотикорезистентных инфекций достигает уровня доантибиотиковой эры, и уже через 10-20 лет практически все микроорганизмы приобретут резистентность к существующим антибиотикам, - в издании «Навука» отметил заместитель директора по научной и инновационной деятельности Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси Виталий ПЛАВСКИЙ.

Бороться с вредоносными микроорганизмами можно с помощью антимикробной фотодинамический терапии. Принцип работы такой: в организм вводится специальный краситель-сенсибилизатор, который накапливается в патогене. Затем на него воздействуют оптическим излучением с длиной волны, соответствующей спектру поглощения красителя. Вредные микроорганизмы гибнут, а здоровые остаются невредимыми. Это все равно что для уничтожения террориста прибегнуть к навыкам снайпера. Выстрел - и злодея нет, тогда как действие многих антибиотиков сопоставимо с бомбардировкой, от которой гибнут и полезные микроорганизмы.

Уже разрабатываются эффективные методы фотодинамической терапии воспалительных заболеваний ЛОР-органов.

Силой мысли. Последние достижения отечественных ученых
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Сельское хозяйство

В списке топ-10 был отмечен и Иван ШЕЙКО, первый заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству - за разработку методов ускоренного получения высококачественных генотипов животных, основанных на конструировании суммарных индексов оценки племенных качеств животных, позволяющих ускорить селекционный процесс.

Это метод селекции, основанный на математических индексах. Позволяет выбрать особи с таким соотношением признаков, когда недостаточное развитие одного компенсируется преимуществами другого. В итоге можно выявить в популяции лучших по наследственным качествам животных, которые в перспективе дадут потомство.

Еще одно достижение - на счету авторского коллектива Института плодоводства, который был отмечен за создание оригинального гибридного фонда яблони с использованием маркер-сопутствующей селекции, что позволило получить выдающийся сорт среднего срока созревания с повышенной урожайностью, высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням.

В Беларуси появился новый сорт яблони - «Крапач».

Силой мысли. Последние достижения отечественных ученых Когда лучше сажать вишню и яблони?

- На старобелорусском языке так называли людей, способных выживать в тяжелых условиях. Поэтому я так назвала сорт, меня поддержал коллектив, и это название было утверждено на ученом совете, - сказала Зоя КОЗЛОВСКАЯ, заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда Института плодоводства НАН Беларуси. К слову, сама Зоя Аркадьевна выросла в деревне Крапачи.

Исследователи использовали ДНК-маркеры, чтобы выявить генотипы гибридов яблони, включающие 4-5 генов устойчивости к парше и мучнистой росе (заболевания проявляются в виде темноокрашенных очерченных пятен и ржавой сетки соответственно). Из них выведен новый сорт, который считается элитным гибридом. Он пригоден для производства экологичной продукции. В 2018 году его передали на Госсортоиспытание Беларуси.

Крапач происходит от зимних сортов - чешского Отава и белорусского Вербнае №1. У него высокие зимостойкость, устойчивость к болезням.

 
 
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«АиФ» поинтересовался передовыми разработками: от накопителей энергии для электромобилей и электроскутеров до генератора воздушной плазменной струи и нового...
 
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