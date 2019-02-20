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Сразу две новинки Kia засветили перед дебютом
Опубликованы «дразнилки» сразу двух мировых премьер от Kia, которые общественности будут представлены на грядущем автосалоне в Женеве. Одна из них — концептуальная разработка, а другая — серийная машина.
В первом случае речь идет о прообразе будущего электромобиля Kia, имя которого пока неизвестно. Известно, что концепт разработан в европейском дизайнерском центре Kia во Франкфурте, но прочими подробностями в компании делиться не спешат, ограничившись дежурной фразой о том, что шоу-кар призван продемонстрировать «эмоциональность подхода к электрификации модельного ряда» марки. На обнародованном изображении можно различить рельефный капот, «мускулистые» колесные арки, подсвечиваемый фирменный логотип и узкие полоски светодиодной оптики.
Больше информации об электрическом концепте Kia обнародует 5 марта, когда начнет работу выставка в Женеве. В Швейцарии корейцы покажут также кросс-хэтчбек на основе нового Ceed, скетч которого попал в Сеть накануне. Эта машина уже не раз попадала в объективы
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Опубликованы «дразнилки» сразу двух мировых премьер от Kia, которые общественности будут представлены на грядущем автосалоне в Женеве. Одна из них - концептуальная...
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