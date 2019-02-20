Сразу две новинки Kia засветили перед дебютом

Опубликованы «дразнилки» сразу двух мировых премьер от Kia, которые общественности будут представлены на грядущем автосалоне в Женеве. Одна из них — концептуальная разработка, а другая — серийная машина.



Фото: Kia

В первом случае речь идет о прообразе будущего электромобиля Kia, имя которого пока неизвестно. Известно, что концепт разработан в европейском дизайнерском центре Kia во Франкфурте, но прочими подробностями в компании делиться не спешат, ограничившись дежурной фразой о том, что шоу-кар призван продемонстрировать «эмоциональность подхода к электрификации модельного ряда» марки. На обнародованном изображении можно различить рельефный капот, «мускулистые» колесные арки, подсвечиваемый фирменный логотип и узкие полоски светодиодной оптики.



Фото: Largus.fr

Больше информации об электрическом концепте Kia обнародует 5 марта, когда начнет работу выставка в Женеве. В Швейцарии корейцы покажут также кросс-хэтчбек на основе нового Ceed, скетч которого попал в Сеть накануне. Эта машина уже не раз попадала в объективы шпионских камер , но подробностей о ней пока по-прежнему немного — по слухам, приподнятая новинка получит имя XCeed, а от исходной «пятидверки» будет отличаться увеличенным дорожным просветом и оригинальным оформлением кузова.