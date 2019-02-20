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Глава СК рассказал о подвижках в расследовании громких убийств

21.02.2019 13:30 — Разное | Ежедневник  
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Глава СК рассказал о подвижках в расследовании громких убийств

фото: bdg.by

Иван Носкевич раскрыл некоторые детали расследования трагедии в столбцовской школе и убийства бизнесмена под Березино.

После совещания у президента Иван Носкевич дал комментарии по некоторым громким уголовным делам, сообщает БЕЛТА.

Так, по словам главы СК, следствие имеет ясное представление о картине происшествия в Столбцах. 11 февраля ученик местной школы напал с ножом на преподавателя и учеников. Учитель и подросток в результате скончались. По словам Носкевича, сейчас главная задача следствия – выяснить, почему это произошло. Некоторые ответы уже получены из показаний подозреваемого подростка – после трех дней молчания он начал говорить. «Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит, поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия", - сказал Носкевич. Глава СК добавил, что следствия получило информацию, которая может пролить свет на истинные причины поступка подростка, - следователи получили информацию, которую он удалил с мобильного телефона и домашнего компьютера перед нападением. «Я не стану пока раскрывать в интересах следствия, что в этом телефоне было. Но это в некоторой степени прольет свет на мотивировку его действий", - сказал председатель СК.

Также Носкевич рассказал об установлении подозреваемого в резонансном деле об убийстве бизнесмена под Березино. Председатель комитета пообещал в скором времени заявить общественности, «что по этому уголовному делу знаем, какие предпосылки его совершения, кем и как оно совершено». Напомним, что предприниматель был убит в сентябре 2017 года на окраине Березино. Его тело нашли в сожженном автомобиле, припаркованном на трассе.

 
 
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Иван Носкевич раскрыл некоторые детали расследования трагедии в столбцовской школе и убийства бизнесмена под Березино.
 
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