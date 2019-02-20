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Пятерых детей не достаточно. Кто имеет право на Орден Матери?

21.02.2019 14:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Пятерых детей не достаточно. Кто имеет право на Орден Матери?
Фото из открытых источников

Орден Матери в прошлом году в Беларуси получила 621 женщина. Всего этой награды в нашей стране удостоены более 9500 матерей.

Кого награждают

По закону орденом Матери награждаются женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей. Награждение орденом Матери производится при достижении пятым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. При награждении орденом Матери также учитываются дети, усыновленные в установленном законодательством порядке; погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества и его государственных интересов, исполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, обеспечению законности и правопорядка, а также умершие в результате ранения, увечья или заболевания, полученного при указанных обстоятельствах либо в результате трудового увечья, профессионального заболевания.

Пятерых детей не достаточно. Кто имеет право на Орден Матери? Орденом Матери в Беларуси награждены свыше 8,6 тыс. женщин

При награждении орденом предусмотрена денежная выплата в размере 5 бюджетов прожиточного минимума (с 1 февраля 2019 года размер БПМ составляет 216 рублей 90 копеек).

Гражданином быть обязан

Чтобы повысить престиж ордена Матери, белорусские депутаты планируют принять поправки в закон о государственных наградах. Как рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов, поправки в закон о госнаградах призваны упорядочить процедуру отбора кандидатур на награждение орденом Матери. Планируется, например, установить одним из критериев наличие у детей белорусского гражданства. «Государственные награды представляют собой высшую форму поощрения граждан за их вклад в развитие Беларуси, поэтому целесообразно награждать матерей, которые воспитывают детей, являющихся гражданами нашей страны. В целом проект закона направлен на повышение престижа ордена Матери», - пояснил Олег Левшунов.

Пятерых детей не достаточно. Кто имеет право на Орден Матери? Как получить Орден матери?

Проверка на прочность

Разработчики документа предлагают награждать приемных мам спустя пять лет с момента усыновления или удочерения. В этом случае, по словам парламентария, также исходили из практики. Имеют место случаи, когда усыновление отменяется из-за того, что родители не справляются с выполнением обязанностей, связанных с воспитанием и содержанием детей, либо по другим причинам. Кроме того, предлагается расширить критерии, по которым женщины не могут быть представлены к награждению орденом Матери. Сейчас основанием для отказа служат судимость и ведение аморального образа жизни. Согласно законопроекту награду не сможет получить мама, у которой два и более административных взыскания, если не истек срок, по окончании которого она считается не подвергавшейся наказанию. Подход согласовали со ст.2.8 КоАП, по которой физическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию, если в течение года со дня окончания исполнения не допустит нового правонарушения. При этом предлагается учитывать только те, что направлены против общественного порядка и нравственности, отметил депутат.

Пятерых детей не достаточно. Кто имеет право на Орден Матери? Многодетных матерей Минска наградили орденом Матери

Условия

Проект закона вводит срок для принятия местными властями решений о возбуждении ходатайства о награждении орденом Матери. «Предлагается установить шестимесячный срок со дня возникновения оснований для награждения - то есть со дня исполнения пятому ребенку одного года, истечения пяти лет со дня усыновления (удочерения), возникновения других обстоятельств, дающих право на награждение, например, в случае возвращения в Беларусь многодетной матери, ранее проживавшей за рубежом», - рассказал парламентарий.

 

 
Теги: Минск
 
 
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К государственной награде будут представлять не всех женщин, имеющих пятерых детей.
 
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