В Пинске жителям предложили поучаствовать в выборе названий автобусных остановок города

В настоящее время в Пинске есть несколько остановочных пунктов общественного транспорта, наименование которых фактически не соответствуют «привязке» к местности. В рамках подготовки решения «О согласовании городской маршрутной сети» Пинский горисполком предварительно изучает мнение граждан по вопросу переименования некоторых остановочных пунктов.

Предлагается переименовать:

О.п. «Спорткомплекс» в «Футбольная академия»

О.п. «Колледж машиностроения» в «Школа № 17»

О.п. «Рембыттехника» в «Детский парк»

Для автобусной остановки «Кинопрокат» будет выбрано новое название из рациональных вариантов наименований, предложенных участниками обсуждения.

Пинский горисполком предлагает пинчанам путем интернет-обсуждения в сообществе Pinsk is love высказать свое мнение по вопросу переименования остановочных пунктов и принять участие в определении наименований объектов инфраструктуры нашего города.

Обсуждение в сети будет проходить до 28 февраля.

Пинский горисполком