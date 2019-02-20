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В Пинске жителям предложили поучаствовать в выборе названий автобусных остановок города
21.02.2019 — Разное | Пинский Вестник
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В настоящее время в Пинске есть несколько остановочных пунктов общественного транспорта, наименование которых фактически не соответствуют «привязке» к местности. В рамках подготовки решения «О согласовании городской маршрутной сети» Пинский горисполком предварительно изучает мнение граждан по вопросу переименования некоторых остановочных пунктов.
Предлагается переименовать:
О.п. «Спорткомплекс» в «Футбольная академия»
О.п. «Колледж машиностроения» в «Школа № 17»
О.п. «Рембыттехника» в «Детский парк»
Для автобусной остановки «Кинопрокат» будет выбрано новое название из рациональных вариантов наименований, предложенных участниками обсуждения.
Пинский горисполком предлагает пинчанам путем
Обсуждение в сети будет проходить до 28 февраля.
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В настоящее время в Пинске есть несколько остановочных пунктов общественного транспорта, наименование которых фактически не соответствуют «привязке» к...
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