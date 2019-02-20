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В Пинске жителям предложили поучаствовать в выборе названий автобусных остановок города

21.02.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  В настоящее время в Пинске есть несколько остановочных пунктов общественного транспорта, наименование которых фактически не соответствуют «привязке» к местности. В рамках подготовки решения «О согласовании городской маршрутной сети» Пинский горисполком предварительно изучает мнение граждан по вопросу переименования некоторых остановочных пунктов.

  Предлагается переименовать:

  О.п. «Спорткомплекс» в «Футбольная академия»

  О.п. «Колледж машиностроения» в «Школа № 17»

  О.п. «Рембыттехника» в «Детский парк»

  Для автобусной остановки «Кинопрокат» будет выбрано новое название из рациональных вариантов наименований, предложенных участниками обсуждения.

  Пинский горисполком предлагает пинчанам путем интернет-обсуждения в сообществе Pinsk is love высказать свое мнение по вопросу переименования остановочных пунктов и принять участие в определении наименований объектов инфраструктуры нашего города. 

  Обсуждение в сети будет проходить до 28 февраля.

  Пинский горисполком





 
 
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  В настоящее время в Пинске есть несколько остановочных пунктов общественного транспорта, наименование которых фактически не соответствуют «привязке» к...
 
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