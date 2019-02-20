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Подведены итоги акции «Селфи в музее»

21.02.2019 13:34 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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На этой неделе в районном краеведческом музее были подведены итоги акции «Селфи в музее». На протяжении месяца с 11 января по 11 февраля все желающие делали фото во время посещения музея и отправляли их на электронный адрес учреждения либо оставляли в группах в социальных сетях.

По итогам акции были выбраны победители. Ими стали ребята из 7-го класса вспомогательной школы-интерната: Яна  Шмат, Даниил Федотов, Леонид Леонтьев, Дмитрий Астровский и их руководитель Валерий Гринько.

Подведены итоги акции «Селфи в музее»

Младший научный сотрудник музея Дарья Богуцкая вручила победителям памятные призы, а также билеты на бесплатное посещение всех мероприятий, которые будут проходить в музее до конца 2019-го года.

Подведены итоги акции «Селфи в музее»

Подведены итоги акции «Селфи в музее»

Текст и фото Владимира СОКОЛОВА.


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На этой неделе в районном краеведческом музее были подведены итоги акции «Селфи в музее». На протяжении месяца с 11 января по
 
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