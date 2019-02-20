Зампред могилевского облисполкома раскрыл название объединенной команды «Днепра» и «Луча»

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич раскрыл имя футбольной команды, которая получилась после объединения минского «Луча» и могилевского «Днепра».



Фото: fcdnepr.by

— Могилевский футбольный клуб после слияния ФК «Днепр» и ФК «Луч» планируется назвать ФК «Дняпро» (Могилев). Ваше мнение? — написал Андрей Кунцевич в своем твиттере .

Могилевский футбольный клуб после слияния ФК «Днепр» и ФК «Луч» планируется назвать ФК «Дняпро» (Могилев). Ваше мнение? — Андрей Кунцевич (@KuncevichA) 20 февраля 2019 г.

В минувшем сезоне обе команды выступали в высшей лиге чемпионата страны. Чемпион Беларуси 1998 года могилевский «Днепр» по итогам минувшего сезона вылетел в первую лигу. «Луч» сохранил прописку в элите.

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Объединенная команда будет базироваться в Могилеве. Ее главным тренером станет наставник «Луча» Иван Биончик.