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Зампред могилевского облисполкома раскрыл название объединенной команды «Днепра» и «Луча»

21.02.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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Заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич раскрыл имя футбольной команды, которая получилась после объединения минского «Луча» и могилевского «Днепра».


Фото: fcdnepr.by

— Могилевский футбольный клуб после слияния ФК «Днепр» и ФК «Луч» планируется назвать ФК «Дняпро» (Могилев). Ваше мнение? — написал Андрей Кунцевич в своем твиттере.

В минувшем сезоне обе команды выступали в высшей лиге чемпионата страны. Чемпион Беларуси 1998 года могилевский «Днепр» по итогам минувшего сезона вылетел в первую лигу. «Луч» сохранил прописку в элите.

Босс «Луча» объяснил, зачем понадобилось объединяться с «Днепром»

Объединенная команда будет базироваться в Могилеве. Ее главным тренером станет наставник «Луча» Иван Биончик.

 
Теги: Могилев
 
 
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Заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич раскрыл имя футбольной команды, которая получилась после объединения минского «Луча» и...
 
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