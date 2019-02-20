Для ресторанов и кафе упростили правила предзаказа. Какие новшества ввели

В Беларуси с 21 февраля изменили правила оформления предварительных заказов в общепите. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 5 от 19 января. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что изменилось для тех, кто пользуется услугами предварительного заказа в ресторанах и кафе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Теперь заведение может установить размер и срок внесения аванса за обслуживание и оказание услуг. Но только с согласия заказчика. При этом не уточняется размер аванса. До изменений с согласия заказчика вносился аванс не меньше 30% от ориентировочной стоимости для физлиц и не меньше 50% для юрлиц и ИП. К тому же раньше при оформлении заказа меньше чем за 15 дней до начала обслуживания банкета аванс с согласия заказчика вносился в день приема заказа.

В документе прописали, что предварительные заказы можно приниматься в том числе онлайн.

В документе оставили требование, что не меньше чем за 1 день до начала обслуживания банкета представители заведения общепита должны вместе с заказчиком оформить в двух экземплярах меню по установленной заведением форме. Обязательна подпись заказчика. Все последующие изменения в меню (к примеру, из-за отсутствия каких-либо продуктов, изменения цен, уменьшения или увеличения количества блюд) должны быть согласованы с заказчиком.

Для заведений общепита также ввели послабления в регистрации предзаказов. Так, требование о необходимости наличия двух книг учета (первая — предзаказов на обслуживание, вторая — учета предварительных заказов на оказание услуг) заменено на наличие одной книги, которая ведется продавцом в произвольной форме. Отменено требование о скреплении печатью записи о количестве листов в книге предварительных заказов.

Заведение общепита, как и по прежним правилам, так и по предлагаемым изменениям, может попросить внести предоплату продукции общественного питания и услуг либо предложить оплатить после организации обслуживания.