Дмитрий Вдовин: «Голос - не самоцель. Он должен что-то выражать»

В работе жюри Минского международного Рождественского конкурса вокалистов, который прошел в конце прошлого года, впервые принял участие Дмитрий Вдовин - художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России. Профессор Академии хорового искусства и вокальный педагог воспитал целую плеяду талантливых оперных исполнителей - его ученики выступают в крупнейших театрах мира. В числе знаменитых воспитанников - белорусы Оксана Волкова и Александр Рославец.

- Дмитрий Юрьевич, каковы ваши впечатления от конкурса?

- Минский конкурс вокалистов, отметивший пятилетний юбилей, имеет хороший профессиональный уровень и превосходную репутацию. Об этом говорит и то, что в нем приняли участие представители более тридцати стран. Минск находится на пересечении вокальных дорог, поэтому такой конкурс в Беларуси очень важен и нужен. Он неординарен, необычен, прежде всего благодаря программе финала, где вокалисты участвуют в сценах из опер и должны показать свои возможности по максимуму. И это отличает белорусский конкурс от сотен других.

Должен отметить, что жюри конкурса очень сильное и представительное, среди его членов - директора театров и международных фестивалей, импресарио, которые могут дать импульс карьере молодого исполнителя. Это важно. В том числе и я чем-то могу помочь вокалистам, которые мне интересны.

Я считаю, что жюри должно состоять из представителей разных профессий: помимо директоров театров, в нем должны присутствовать педагоги и певцы, которые обращают внимание на техническую подготовку конкурсантов более глубоко, режиссеры и дирижеры, имеющие свой профессиональный взгляд на выступления вокалистов. В жюри минского конкурса есть гармония, потому что здесь как раз присутствуют представители всех профессий и, несмотря на это, голосование было достаточно дружным.



Оперная прима Оксана Волкова - одна из учениц известного педагога. Фото: Фото из открытых источников

Творческая индивидуальность

- Кто, на ваш взгляд, заслуживает большего внимания: исполнители с превосходной техникой, при этом обладающие не очень яркими данными, или вокалисты, имеющие блестящее природное дарование, но недостаточно отточенную технику?

- Думаю, что важно всё. Мне кажется, это самый простой ответ и самый правильный. Но над всеми этими умениями: петь, интерпретировать и т.д. - должно быть все-таки главное - творческая, артистическая индивидуальность, то, что сразу привлекает огромное внимание и специалистов, и публики. Какая-то человеческая яркость. Нечто, что дает выдающемуся голосу потрясающее художественное оформление. Потому что одного инструмента (голоса) недостаточно. Певцов, технически неплохо подготовленных, сейчас много, средний уровень исполнителей очень вырос. Всё споют, всё ровно возьмут, а может, не возьмут, и на этом всё заканчивается. А ярких личностей, на мой взгляд, становится все меньше и меньше. Раньше были спектакли, извините, сейчас таких нет, когда выходили певцы с не самыми лучшими голосами и даже некоторыми техническими проблемами. Но они так «зажигали», что публика сидела вся «в мурашах», у зрителей волосы поднимались дыбом, в хорошем смысле этого слова, и после спектакля, после всех оваций они стояли на улице, дожидаясь кумиров, порой в мороз, и не могли разойтись. Где такое вы видите сейчас? Я помню, как Ник Шиков спел в Метрополитан-опере «Луизу Миллер», как Атлантов пел «Пиковую даму», «Кармен», «Садко», как Нетребко пела в Метрополитан в 2007 году «Ромео и Джульетту» - я говорить после спектакля некоторое время не мог.

Где сейчас такие артисты, которые выйдут на сцену и заставят вас слушать и смотреть, а зрителей в зале будет бросать от их исполнения то в жар, то в холод? Я помню, как на конкурсе Чайковского вышла на сцену Дебора Войт. Когда она начала петь - это было чудо! Чудес хочется, потому что театр - для чудес. А голос, даже самый прекрасный, не может быть самоцелью. Он должен что-то выражать. Вот чего хочется и от вокальных конкурсов.

Знаете, сегодня идешь в какой-нибудь известный театр, смотришь на афиши… И если раньше ты видел имя и сразу загорался: хочу вот этого услышать, хочу вот этого! То сейчас смотришь - да, все хорошие, а идти не хочется.

- Должен ли педагог по вокалу быть психологом? Или ему в первую очередь нужно работать с техникой исполнения?

- Без техники никуда не денешься, иначе ты просто не педагог. Но психологом - да, нужно быть, потому что все управляется нашей нервной системой, она хрупкая, и она отвечает за все, что мы делаем. Пение - это психофизический процесс. И певцы очень хрупкие, а занимаются тяжелым, изнурительным трудом…