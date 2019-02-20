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Прокуратура Брестской области с начала года отменила 11 процедур госзакупок на Br4,2 млн
21.02.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
По инициативе органов
"Прокуратура Брестской области взяла за правило изучать и анализировать информацию о проводимых в регионе процедурах закупок товаров (работ, услуг), которые финансируются из бюджета. В 2018 году по инициативе прокуроров отменены 22 начатые с явным нарушением законодательства процедуры госзакупок в сумме более Br4 млн, в январе-феврале текущего года - 11 процедур на Br4,2 млн", - отметили в
Основная причина аннуляций - неправильный выбор вида процедуры закупки, когда вместо электронного аукциона или конкурса заказчики выбирали контрагентов через процедуры запроса ценовых предложений либо подрядных торгов. Барановичская межрайонная
Зафиксированы случаи ограничения добросовестной конкуренции путем создания узкой спецификации товара и подробного описания его технических характеристик. В ноябре прошлого года по инициативе областной прокуратуры одна из стройорганизаций Бреста отменила процедуру торгов по выбору поставщика системы видеонаблюдения для пунктов таможни стоимостью более Br1 млн. В техническом задании были указаны конкретный товарный знак и фирменное наименование производителя, определены двухнедельные сроки для поставки всего комплекта оборудования - это не соответствовало требованиям закона.
Органы прокуратуры продолжат работу по надзору за законностью государственных закупок товаров (работ, услуг).
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По инициативе органов прокуратуры Брестской области в 2018-2019 годах отменены 33 процедуры государственных закупок товаров стоимостью более Br8,2 млн, сообщили БЕЛТА...
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