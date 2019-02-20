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Прокуратура Брестской области с начала года отменила 11 процедур госзакупок на Br4,2 млн

21.02.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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По инициативе органов прокуратуры Брестской области в 2018-2019 годах отменены 33 процедуры государственных закупок товаров стоимостью более Br8,2 млн, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63703.php

Прокуратура Брестской области с начала года отменила 11 процедур госзакупок на Br4,2 млн

"Прокуратура Брестской области взяла за правило изучать и анализировать информацию о проводимых в регионе процедурах закупок товаров (работ, услуг), которые финансируются из бюджета. В 2018 году по инициативе прокуроров отменены 22 начатые с явным нарушением законодательства процедуры госзакупок в сумме более Br4 млн, в январе-феврале текущего года - 11 процедур на Br4,2 млн", - отметили в прокуратуре.

Основная причина аннуляций - неправильный выбор вида процедуры закупки, когда вместо электронного аукциона или конкурса заказчики выбирали контрагентов через процедуры запроса ценовых предложений либо подрядных торгов. Барановичская межрайонная прокуратура инициировала отмену четырех таких процедур в связи с применением субъектом хозяйствования законодательства о закупках в сфере строительства, которое уже утратило силу.

Зафиксированы случаи ограничения добросовестной конкуренции путем создания узкой спецификации товара и подробного описания его технических характеристик. В ноябре прошлого года по инициативе областной прокуратуры одна из стройорганизаций Бреста отменила процедуру торгов по выбору поставщика системы видеонаблюдения для пунктов таможни стоимостью более Br1 млн. В техническом задании были указаны конкретный товарный знак и фирменное наименование производителя, определены двухнедельные сроки для поставки всего комплекта оборудования - это не соответствовало требованиям закона.

Органы прокуратуры продолжат работу по надзору за законностью государственных закупок товаров (работ, услуг).

 
Теги: Брест
 
 
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  По инициативе органов прокуратуры Брестской области в 2018-2019 годах отменены 33 процедуры государственных закупок товаров стоимостью более Br8,2 млн, сообщили БЕЛТА...
 
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