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Александр Солодуха продал все билеты на стадион «Динамо»

21.02.2019 14:25 — Разное | Tut.by  
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Все билеты на концерт Александра Солодухи на стадионе «Динамо» проданы. Напомним, белорусский певец решил померяться популярностью с Максом Коржом и тоже выступить на самой большой столичной концертной площадке. Правда, билеты стоили всего по 2 рубля, а их количество ограничилось семью тысячами.

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Эпатажный певец не раз заявлял, что планирует дать сольный концерт на обновленном стадионе «Динамо». Более того, он объявил, что «сделает ход конем» и билет будет стоить всего 2 рубля. Свое слово он сдержал. Билеты на секторы (танцпол не продавался) поступили в продажу 7 февраля, а сегодня, 21 февраля, их все уже раскупили. Билетов было более семи тысяч.

К слову, первым белорусским артистом, который анонсировал концерт на обновленном стадионе «Динамо», стал Макс Корж. Самый известный белорусский рэпер выступит 24 августа, билеты — от 35 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА КОРЖА

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16 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на стендап Дмитрия Романовав Минске. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победитель будет объявлен 22 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Эпатажный певец не раз заявлял, что планирует дать сольный концерт на обновленном стадионе «Динамо». Более того, он объявил, что «сделает ход конем» и билет будет...
 
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