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Александр Солодуха продал все билеты на стадион «Динамо»
Все билеты на
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Эпатажный певец не раз заявлял, что планирует дать сольный концерт на обновленном стадионе «Динамо». Более того, он объявил, что «сделает ход конем» и билет будет стоить всего 2 рубля. Свое слово он сдержал. Билеты на секторы (танцпол не продавался) поступили в продажу 7 февраля, а сегодня, 21 февраля, их все уже раскупили. Билетов было более семи тысяч.
К слову, первым белорусским артистом, который
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16 февраля в приложении «Афиша TUT.BY»
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Эпатажный певец не раз заявлял, что планирует дать сольный концерт на обновленном стадионе «Динамо». Более того, он объявил, что «сделает ход конем» и билет будет...
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