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В БГСХА прошел конкурс патриотической песни – Фоторепортаж
21.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
В академии прошел XV конкурс эстрадной патриотической песни «З любоўю да Радзімы». На сцене Дворца культуры выступали студенты различных факультетов БГСХА, а компетентное жюри выбрало лучших.
Фото Михаила Левцова
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В академии прошел XV конкурс эстрадной патриотической песни «З любоўю да Радзімы». На сцене Дворца культуры выступали студенты различных факультетов БГСХА, а...
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