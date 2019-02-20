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«Нельзя обидеть невиновного». Лукашенко предостерег правоохранителей от перегибов

21.02.2019 14:16 — Разное | Ежедневник  
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«Нельзя обидеть невиновного». Лукашенко предостерег правоохранителей от перегибов

фото: president.gov.by

21 февраля президент принял с докладом главу Следственного комитета.

В разговоре Александр Лукашенко предостерег правоохранителей от раскрытия уголовных дел путем привлечения к ответственности невиновных людей. "В последнее время, особенно в связи с этими врачами и теми негодяями, которые кормили в школах и обирали детей, такие волны в обществе: "вот, наверное, не надо было бы сажать врачей". Все перед законом равны, но при этом надо иметь в виду одно: ни Господь, ни люди нас не простят, если мы накажем невиновного. Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека. Если он негодяй - он все равно попадет, - сказал президент. - Поэтому ни в коем случае нельзя обидеть невиновного человека". 

Лукашенко заявил о недопустимости практики раскрытия преступлений любым путем. "Да пусть оно будет лучше нераскрытым, чем мы его раскроем и повесим вину на человека невинного», - считает президент. «Но если мы твердо убеждены, что он совершил преступление, мало не покажется. Особенно чиновник, человек в погонах (это одно и то же фактически) - им надо умножать на два", - заявил Лукашенко.

Лукашенко признался, что очень пристально следит за работой Следственного комитета, чтобы понять, насколько эффективной оказалась реформа правоохранительных органов, в результате которой следствие было выведено из всех ведомств. Такие же реформы предприняли Россия, Казахстан и Украина. Однако добиться показательных результатов им не удалось. Тем не менее, Лукашенко считает, что принятое решение было верным – следствие должно быть независимым.

 
 
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21 февраля президент принял с докладом главу Следственного комитета.
 
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