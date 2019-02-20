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Зачем взламывают страницы в социальных сетях?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Увд Минского облисполкома – Николай Ковалев.
Зачем взламывают страницы в социальных сетях?
Николай Ковалев, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Увд Минского...
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