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Зачем взламывают страницы в социальных сетях?

21.02.2019 14:30 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Увд Минского облисполкома – Николай Ковалев.

Получили SMS от знакомого с просьбой дать денег? Как понять: это кибермошенники или нет

Зачем взламывают страницы в социальных сетях?

Николай Ковалев,  заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:
Сама суть данного преступления заключается в том, чтобы получить доступ к данной страничке пользователя. От его имени рассылать письма с просьбой предоставить реквизиты банковских платёжных карт. В ходе этой переписки злоумышленник, зачастую пользуясь доверием своей жертвы, получает эти реквизиты и в последующем совершает хищение денежных средств с карт счетов. Данные преступления довольно примитивны по своей сути.

 
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Увд Минского...
 
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