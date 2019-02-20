|
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Новости США. 24 февраля в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии «Оскар».
Кроме вручения наград, регулярно интригой становятся образы, в которых гости посетят мероприятие.
Свои наряды звезды продумывают за несколько месяцев, а иногда и за полгода до церемонии. До 80-х годов прошлого века наряды деятели киноиндустрии выбирали сами, но все изменилось после того, как модные дома начали сотрудничать со звездами и создавать им образы для вечерних выходов.
Сегодня модные дома высылают эскизы нарядов стилистам знаменитостей. Лица модных домов чаще всего выбирают для выхода их платья по контракту.
Что происходит с нарядами после «Оскара»? Здесь есть три варианта. Первый (и наиболее распространенный) – платье возвращается в модный дом, где затем будет храниться; второй – платье дарят звезде; третий – платье может быть порванным, вымазанным и не подлежать восстановлению.
Любители моды подсчитали, какие платья считаются наиболее удачными у победительниц премии. Наиболее часто лауреатами награды становятся дамы в Valentino, следом идут – Armani и Versace.
Мы собрали 23 ярких, а иногда даже культовых образа знаменитостей на премии.
Фото. oscar.go.com. Грейс Келли. 1955 год
Фото. oscar.go.com. Элизабет Тейлор. 1960 год
Фото. oscar.go.com. Ширли Джонс (слева). 1961 год
Фото. oscar.go.com. Николь Кидман. 1997 год
Фото. oscar.go.com. Кейт Уинслет. 2002 год
Фото. oscar.go.com. Холли Берри. 2003 год
Фото. oscar.go.com. Анджелина Джоли. 2009 год
Фото. oscar.go.com. Гвинет Пэлтроу. 2012 год
Фото. oscar.go.com. Джессика Честейн. 2012 год
Фото. oscar.go.com. Мерил Стрип. 2012 год
Фото. oscar.go.com. Джейн Фонда. 2013 год
Фото. oscar.go.com. Анджелина Джоли. 2014 год
Фото. oscar.go.com. Кейт Бланшетт. 2014 год
Фото. oscar.go.com. Мерил Стрип. 2014 год
Фото. oscar.go.com. Эми Адамс. 2014 год
Фото. oscar.go.com. Дженнифер Лопес. 2015 год
Фото. oscar.go.com. Кейт Бланшетт. 2015 год
Фото. oscar.go.com. Риз Уизерспун. 2015 год
Фото. oscar.go.com. Скарлетт Йоханссон. 2015 год
Фото. oscar.go.com. Розамунд Пайк. 2015 год
Фото. oscar.go.com. Дженнифер Лоуренс. 2016 год
Фото. oscar.go.com. Эмма Стоун. 2017 год
Фото. oscar.go.com. Галь Гадот. 2018 год
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. 24 февраля в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии «Оскар». Кроме вручения наград, регулярно интригой становятся образы, в которых гости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)