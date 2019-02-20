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Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт

21.02.2019 14:03 — Разное | СТВ  
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Новости США. 24 февраля в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии «Оскар».

Кроме вручения наград, регулярно интригой становятся образы, в которых гости посетят мероприятие.  

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Свои наряды звезды продумывают за несколько месяцев, а иногда и за полгода до церемонии. До 80-х годов прошлого века наряды деятели киноиндустрии выбирали сами, но все изменилось после того, как модные дома начали сотрудничать со звездами и создавать им образы для вечерних выходов.

Лучшие образы на ковровой дорожке премии «Оскар-2017»

Сегодня модные дома высылают эскизы нарядов стилистам знаменитостей. Лица модных домов чаще всего выбирают для выхода их платья по контракту.

Что происходит с нарядами после «Оскара»? Здесь есть три варианта. Первый (и наиболее распространенный) – платье возвращается в модный дом, где затем будет храниться; второй – платье дарят звезде; третий – платье может быть порванным, вымазанным и не подлежать восстановлению.

Любители моды подсчитали, какие платья считаются наиболее удачными у победительниц премии. Наиболее часто лауреатами награды становятся дамы в Valentino, следом идут – Armani и Versace.

Мы собрали 23 ярких, а иногда даже культовых образа знаменитостей на премии.

Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Грейс Келли. 1955 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Элизабет Тейлор. 1960 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Ширли Джонс (слева). 1961 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Николь Кидман. 1997 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Кейт Уинслет. 2002 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Холли Берри. 2003 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Анджелина Джоли. 2009 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Гвинет Пэлтроу. 2012 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Джессика Честейн. 2012 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Мерил Стрип. 2012 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Джейн Фонда. 2013 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Анджелина Джоли. 2014 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Кейт Бланшетт. 2014 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Мерил Стрип. 2014 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Эми Адамс. 2014 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Дженнифер Лопес. 2015 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Кейт Бланшетт. 2015 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Риз Уизерспун. 2015 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Скарлетт Йоханссон. 2015 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Розамунд Пайк. 2015 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Дженнифер Лоуренс. 2016 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Эмма Стоун. 2017 год
Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт
Фото. oscar.go.com. Галь Гадот. 2018 год

 
 
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Новости США. 24 февраля в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии «Оскар». Кроме вручения наград, регулярно интригой становятся образы, в которых гости...
 
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