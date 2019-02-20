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Как ходить по льду весной?

21.02.2019 13:34 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Минской городской организации ОСВОД – Федор Клюкач.

«Пять слоёв и между ними непрочная связь». Почему лёд этой весной особенно опасен

«Оступился и в лунку наступил ногой». Рыбак провалился под лёд на Минском море

Как ходить по льду весной, если это остро необходимо? На что стоит обращать внимание?

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:
Хочу сказать хорошую пословицу: «Кто в лесу напрямую ходит тот дома не ночует». Так точно и по льду. Не надо искать прямых этих дорожек! Но, а если уже решил, отважился, то надо очень осторожно. Прежде чем ступить на лёд, особенно в период становления льда или в период таяния, надо палкой посмотреть, какая толщина льда на берегу, ступать аккуратненько, медленно, чтоб ты чувствовал.

Но и самое главное, совет на будущее: рыбаки не должны ходить в одиночку на рыбалку!

В крайнем случае, вдвоём, три, не меньше должны идти. И должны идти не гуськом друг за другом, а на метра три на расстоянии. Один провалился, другой хоть успеет позвонить кому-то, в МЧС, они потом нам позвонят.

Как ходить по льду весной?
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Минской городской организации ОСВОД – Федор Клюкач. «Пять слоёв и между ними непрочная...
 
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