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Как ходить по льду весной?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Минской городской организации ОСВОД – Федор Клюкач.
Как ходить по льду весной, если это остро необходимо? На что стоит обращать внимание?
Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:
В крайнем случае, вдвоём, три, не меньше должны идти. И должны идти не гуськом друг за другом, а на метра три на расстоянии. Один провалился, другой хоть успеет позвонить кому-то, в МЧС, они потом нам позвонят.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Минской городской организации ОСВОД – Федор Клюкач. «Пять слоёв и между ними непрочная...
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