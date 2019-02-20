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«Оступился и в лунку наступил ногой». Рыбак провалился под лёд на Минском море
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Минской городской организации ОСВОД – Федор Клюкач.
Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:
Заметили, говорят, эвакуировали, обогрели чаем, наложили шину, к тому времени приехала скорая помощь. Скорая помощь забрала его в больницу. Квалифицировала потом, что первая медицинская доврачебная помощь была оказана высококвалифицированно, как специалистами.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Минской городской организации ОСВОД – Федор Клюкач. Как ходить по льду весной? «Пять...
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