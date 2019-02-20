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80-летний пенсионер задержан за насилие над малолетними в Берёзе
Новости Беларуси. В Берёзе правоохранители задержали 80-летнего пенсионера, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера.
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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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Новости Беларуси. В Берёзе правоохранители задержали 80-летнего пенсионера, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. ...
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