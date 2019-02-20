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80-летний пенсионер задержан за насилие над малолетними в Берёзе

21.02.2019 13:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Берёзе правоохранители задержали 80-летнего пенсионера, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера.  

Как сообщает МВД Беларуси в официальном Twitter-аккаунте, мужчина совершал правонарушения в 2017 году в своём доме. Потерпевшими являются двое детей, которым на тот момент не было 14 лет.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.  
 
 
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Новости Беларуси. В Берёзе правоохранители задержали 80-летнего пенсионера, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера.   ...
 
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