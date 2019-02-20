80-летний пенсионер задержан за насилие над малолетними в Берёзе

Новости Беларуси. В Берёзе правоохранители задержали 80-летнего пенсионера, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера.

Как сообщает МВД Беларуси в официальном Twitter-аккаунте, мужчина совершал правонарушения в 2017 году в своём доме. Потерпевшими являются двое детей, которым на тот момент не было 14 лет.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.