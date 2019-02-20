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Путин: Надо углублять взаимодействие в рамках Союзного государства
21.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин призвал развивать сотрудничество в рамках Союзного государства РФ и Беларуси, сообщает «МИР 24». Об этом он сказал в ходе послания парламенту.
«Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике», – сказал Путин.
На прошлой неделе Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на
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Президент России призвал развивать сотрудничество, в частности во внешней политике и в экономике.
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