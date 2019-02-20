Путин: Надо углублять взаимодействие в рамках Союзного государства

Президент России Владимир Путин призвал развивать сотрудничество в рамках Союзного государства РФ и Беларуси, сообщает «МИР 24». Об этом он сказал в ходе послания парламенту.

«Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике», – сказал Путин.