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Путин: Надо углублять взаимодействие в рамках Союзного государства

21.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент России Владимир Путин призвал развивать сотрудничество в рамках Союзного государства РФ и Беларуси, сообщает «МИР 24». Об этом он сказал в ходе послания парламенту.

«Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике», – сказал Путин.

На прошлой неделе Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на встрече в Сочи обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере культуры, образования и спорта.



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Президент России призвал развивать сотрудничество, в частности во внешней политике и в экономике.
 
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