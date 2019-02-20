Александр Казаченко нуждается в срочной и серьезной реабилитации

- Обращаюсь к неравнодушным людям с просьбой о помощи. В 2010 году бригада минских нейрохирургов РНПЦ «Травматологии и ортопедии» провела экстренную операцию, в результате которой меня парализовало, - рассказывает Александр. - Был поставлен диагноз «травматическая болезнь спинного мозга, глубокий верхний парапарез, нижняя параплегия». Несмотря на мои длительные попытки и усилия врачей, я не смог подняться на ноги. Перелом шейных позвонков спровоцировал нарушение обмена веществ, в результате началось усиленное выделение белка и выброс его в коленные суставы. Процесс привел к разрушению правого коленного сустава: состояние ноги ухудшалось, началось нагноение. Несмотря на неоднократные операции и попытки спасти правую ногу, в 2015 году ее ампутировали. Но беда не заставила себя долго ждать. Врачи едва спасли, проведя летом 2018 года третью операцию, из-за разрыва прямой кишки случился перитонит.

Александр обращается ко всем с верой и надеждой, что найдутся добрые люди, которые смогут отозваться на его боль и помогут собрать средства на дальнейшее лечение и реабилитацию. Кроме небольшого пособия, средств на дорогостоящее лечение у инвалида 1 группы нет. Любая ваша помощь будет существенной и бесценной.

Благотворительный счет открыт в филиале № 317 центра банковских услуг № 313 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Калинковичи, ул. Советская, 102. Код банка АКВВВY21317. УНП 400230388.

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Назначение платежа: для Казаченко Тамары Васильевны на лечение сына Казаченко Александра Владимировича.

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