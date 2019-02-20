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Александр Казаченко нуждается в срочной и серьезной реабилитации

21.02.2019 14:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Александр Казаченко нуждается в срочной и серьезной реабилитации
Фото из открытых источников

- Обращаюсь к неравнодушным людям с просьбой о помощи. В 2010 году бригада минских нейрохирургов РНПЦ «Травматологии и ортопедии»  провела экстренную операцию, в результате которой меня парализовало, - рассказывает Александр. - Был поставлен диагноз «травматическая болезнь спинного мозга, глубокий верхний парапарез, нижняя параплегия». Несмотря на мои длительные попытки и усилия врачей, я не смог подняться на ноги.  Перелом шейных позвонков спровоцировал нарушение обмена веществ, в результате началось усиленное выделение белка и выброс его в коленные суставы. Процесс привел к разрушению правого коленного сустава: состояние ноги ухудшалось, началось нагноение. Несмотря на неоднократные операции и попытки спасти правую ногу, в 2015 году ее ампутировали. Но беда не заставила себя долго ждать. Врачи едва спасли, проведя летом 2018 года третью операцию, из-за разрыва прямой кишки случился перитонит.

Александр обращается ко всем с верой и надеждой, что найдутся добрые люди, которые  смогут отозваться на его боль и помогут собрать средства на дальнейшее  лечение и реабилитацию.  Кроме небольшого пособия, средств на дорогостоящее лечение у инвалида 1 группы нет. Любая ваша помощь будет существенной и бесценной. 

Благотворительный счет открыт в филиале № 317 центра банковских услуг № 313 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Калинковичи, ул. Советская, 102.  Код банка АКВВВY21317. УНП 400230388.

Белорусские рубли: транзитный счет ВY67АКВВ38193821070653300000 на благотворительный счет ВY24АКВВ31340000101093320313

Назначение платежа: для Казаченко Тамары Васильевны на лечение сына Казаченко Александра Владимировича.

Можно перечислить деньги на карточку «Беларусбанка». Номер карты: 6711760011128945. Срок действия до 05/20 г.  

Дополнительная информация по тел: +375 (44) 574-58-41  или   +375 (29) 831-79-75   .

 
 
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Александру Казаченко из Калинковичей всего 29 лет. Более 8 лет назад травма позвоночника перечеркнула жизнь молодого парня, приковав его к инвалидной коляске.
 
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