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Что председатель СК докладывает президенту о трагедии в Столбцах

21.02.2019 15:02 — Разное | KYKY  
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Представления о двойном убийстве в Столбцах стали более конкретными. Об этом сегодня сообщил Иван Носкевич, председатель Следственного комитета, пишет «БелТА».

Напомним, ранее мы рассказывали о подробностях случившегося в школе в Столбцах: на трех школьников и учительницу напал с ножом ученик десятого класса. Преподаватель и один из подростков скончались сразу, двух пострадавших доставили в больницу и прооперировали. Десятиклассник попытался скрыться, но его поймали. Ситуацию прокомментировал Лукашенко, сказав, что «виноват не один человек – виноваты все». Позже выяснилось, что нападавший был трезв. Семьям погибших оказали материальную помощь.

Носкевич доложил, что по уголовному делу провели огромное множество следственных мероприятий. Поэтому картинка происшествия на данный момент практически ясна. Сейчас следователи уделяют большее внимание тому, чтобы выяснить, почему это произошло. И, с его слов, некоторые ответы у следствия уже есть. Это связано с тем, что нападавший, наконец, начал давать показания. «Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит, поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия», – подчеркнул Носкевич.

Председатель СК также сказал, что вскоре окончательно выяснится, что двигало задержанным подростком, какова была его мотивация. Доступ к его мобильному телефону был получен еще ранее, однако школьник полностью очистил его и свой компьютер. Тем не менее, недостающие данные с этих устройств у следствия уже есть. Носкевич отказался раскрывать содержание этих данных, однако уверил, что в некоторой степени свет на мотивировку его действий это прольет. 

Читайте по теме: Он не был пьян или под наркотиками. Что стало известно о нападении в столбцовской школе

 
 
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Представления о двойном убийстве в Столбцах стали более конкретными. Об этом сегодня сообщил Иван Носкевич, председатель Следственного комитета, пишет «БелТА». ...
 
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