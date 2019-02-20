«Заряженный» кроссовер Audi SQ5: теперь и с дизелем с электронаддувом

В гамме «паркетника» Audi Q5 второго поколения уже есть «горячая» S-версия с 354-сильным бензиновым мотором 3.0 TFSI, а теперь подоспела модификация и на тяжелом топливе — несмотря на «дизельгейт» и растущий ажиотаж вокруг электрокаров, любителей солярки в Европе пока еще хватает.





А Audi продолжает оснащать дизелями даже топ-версии своих моделей, среди которых и «заряженный» кроссовер SQ5, в новом поколении до сих пор довольствовавшийся бензиновым мотором. Под капотом версии SQ5 TDI также установлен трехлитровый агрегат — это дизельный V6, да непростой, а с электрическим нагнетателем в комбинации с привычным газотурбинным наддувом и «мягкогибридной» надстройкой с вспомогательным стартер-генератором с ременным приводом.





Компрессор с электроприводом работает от отдельной 48-вольтовой электросети с литий-ионным аккумулятором в подполье багажного отсека. Электронаддув, напомним, призван устранить турбояму на малых оборотах, когда давление выхлопных газов мало. По мощности дизель на SQ5 TDI всего 7 «лошадок» уступает бензиновой версии, но крутящий момент заметно выше (на 200 Нм, если быть точным) — отдача у мотора составляет 347 сил и 700 Нм.





До 100 км/ч дизельный SQ5 способен разогнаться за 5,1 секунды, «максималка» по традиции ограничена на отметке 250 км/ч, средний расход варьируется от 6,6 до 6,8 л на 100 км.





Разумеется, SQ5 TDI предлагается только с полным приводом с самоблокирующимся дифференциалом (на передние колеса может перебрасываться до 70% крутящего момента, а на задние до 85%, в обычных же условиях тяга перераспределяется в соотношении 40:60), коробка передач — 8-ступенчатый «автомат». Колеса — размерностью 20 или 21 дюйм, среди опций есть активный задний дифференциал.





Продажи SQ5 TDI в Европе начнутся летом. В Германии цены будут начинаться от 67 750 евро.