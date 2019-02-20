ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-10 самых дефицитных профессий в Минске

21.02.2019 15:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске на начало февраля не хватало 17,7 тысячи работников. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите. Большинство предложений нанимателей — около 11 тысяч — для рабочих. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких работников больше всего не хватает в столице.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Среди специалистов больше всего востребованы инженеры (672 вакансии на начало февраля), медсестры (641) и врачи (537). Среди рабочих — арматурщики (517 вакансий), уборщики помещений (491), повара (481), продавцы (445), плотники-бетонщики (427), водители автомобилей (422), каменщики (349). Эти работники входят в топ-10 самых востребованных на столичном рынке труда.

Среди дефицитных работников также значатся контролеры-кассиры (273 вакансии), подсобные рабочие (264), монтажники строительных конструкций (253), санитарки (193), директоры (191), рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (191), менеджеры (183), фельдшеры (180).

Средний размер пособия по безработице на конец января в Минске составил 27,24 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких работников больше всего не хватает в столице.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Віцебску мужчына скочыў з моста і застаўся жывы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика