Топ-10 самых дефицитных профессий в Минске

В Минске на начало февраля не хватало 17,7 тысячи работников. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите. Большинство предложений нанимателей — около 11 тысяч — для рабочих. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких работников больше всего не хватает в столице.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Среди специалистов больше всего востребованы инженеры (672 вакансии на начало февраля), медсестры (641) и врачи (537). Среди рабочих — арматурщики (517 вакансий), уборщики помещений (491), повара (481), продавцы (445), плотники-бетонщики (427), водители автомобилей (422), каменщики (349). Эти работники входят в топ-10 самых востребованных на столичном рынке труда.

Среди дефицитных работников также значатся контролеры-кассиры (273 вакансии), подсобные рабочие (264), монтажники строительных конструкций (253), санитарки (193), директоры (191), рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (191), менеджеры (183), фельдшеры (180).

Средний размер пособия по безработице на конец января в Минске составил 27,24 рубля.