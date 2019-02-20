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Снимите ролик о подготовке к Масленице и получите приз. Случчанам предлагают новый челлендж

21.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Снимите ролик о подготовке к Масленице и получите приз. Случчанам предлагают новый челлендж

Празднование Масленицы в слуцком Городском марке культуры и отдыха пройдёт 10 марта, в этот же день районная Масленица пройдёт и в деревне Замостье.

Уже известно, что для города готовится максимально приближенная к белорусским традициям масштабная программа, которая будет отличаться от всего, что случчане видели раньше.

Подробная информация о программе Масленицы станет известна позже. А сейчас Слуцкий городской центр традиционной культуры совместно со «Слуцким краем» объявляют о начале челленджа «Ух ты, Масленіца!». 

Организаторы предлагают снять видеоролик о том, как вы готовитесь к масляничным гуляньям, опубликовать его у себя на странице с хештегом #ухтымасленіцаслуцк и в комментариях к публикации Вконтакте. Итоги будут подведены 9 марта.

Автор самого популярного ролика получит приз на праздновании Масленицы 10 марта.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Уже известно, что для города готовится максимально приближенная к белорусским традициям масштабная программа, которая будет отличаться от всего, что случчане...
 
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