Снимите ролик о подготовке к Масленице и получите приз. Случчанам предлагают новый челлендж





Празднование Масленицы в слуцком Городском марке культуры и отдыха пройдёт 10 марта, в этот же день районная Масленица пройдёт и в деревне Замостье.

Уже известно, что для города готовится максимально приближенная к белорусским традициям масштабная программа, которая будет отличаться от всего, что случчане видели раньше.

Подробная информация о программе Масленицы станет известна позже. А сейчас Слуцкий городской центр традиционной культуры совместно со «Слуцким краем» объявляют о начале челленджа «Ух ты, Масленіца!».

Организаторы предлагают снять видеоролик о том, как вы готовитесь к масляничным гуляньям, опубликовать его у себя на странице с хештегом #ухтымасленіцаслуцк и в комментариях к публикации Вконтакте. Итоги будут подведены 9 марта.

Автор самого популярного ролика получит приз на праздновании Масленицы 10 марта.



Slutsk-Gorod.by