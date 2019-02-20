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СК о двойном убийстве в Столбцах: телефон подозреваемого проливает свет на мотивы преступления

21.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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СК о двойном убийстве в Столбцах: телефон подозреваемого проливает свет на мотивы преступления

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал Белта о ходе расследования убийства в столбцовской школе.

«По этому уголовному делу проведен уже большой объем следственных действий. Практически картина происшествия нам ясна. Для следователей в настоящий момент главная задача выяснить не как это произошло (это уже и так понятно), а почему это произошло. В определенной степени некоторые ответы у нас уже имеются из показаний подозреваемого. После трех дней молчания он начал давать показания. Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит, поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия», — отметил глава СК.

Иван Носквич добавил, что помощью имеющихся научно-технических средств следователями получен доступ к мобильному телефону подозреваемого, информацию с которого он перед тем, как пойти на этот шаг, тщательно подчистил.

«Фактически удалил все записи с мобильного телефона, а также с домашнего компьютера. Мы теперь этой информацией владеем. Я не стану пока раскрывать в интересах следствия, что в этом телефоне было. Но это в некоторой степени прольет свет на мотивировку его действий»— сказали в СК.

 

 
 
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С помощью имеющихся научно-технических средств следователями получен доступ к мобильному телефону подозреваемого, информацию с которого он перед тем, как пойти...
 
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